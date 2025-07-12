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醫療體系人力荒！過來人揭原因點名「4科系以外都低薪」 同行淚讚

醫療體系人力荒！過來人揭原因點名「4科系以外都低薪」 同行淚讚

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣醫療系統面臨嚴重的人力荒，特別是護理師和急診醫師，引發各界擔憂。示意圖，本報資料照片
台灣醫療系統面臨嚴重的人力荒，特別是護理師和急診醫師，引發各界擔憂。示意圖，本報資料照片

台灣醫療系統面臨嚴重的人力荒，特別是護理師和急診醫師，引發各界擔憂。一名網友分享，醫療人力短缺的原因其實有跡可循，指出除了醫學系、牙醫系、中醫系、藥學系，其他三類醫事科系的畢業生，起薪大多只有3到4萬元，且工作機會相對有限。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「醫事人員除了醫牙中藥以外…」為題，指出除了醫學系、牙醫系、中醫系、藥學系，其他三類醫事科系如醫檢師、放射師、營養師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、呼吸治療師、諮商心理師等，出社會後月薪可能都只有3、4萬元，大多面臨人力飽和、需要輪班的問題，加上大醫院和醫學中心的職缺起薪不高，離開醫院後，就很難找到合適的工作。

這名網友進一步說明，對於護理師來說，必須輪班工作，薪水才有可能突破4萬元，不適合有家庭的女性，若做白天班，薪水僅3萬多，還不能準時下班，交班時得無薪加班，甚至南部診所的護理師，除了照顧病人，還得幫忙打掃廁所和刷馬桶。

這名網友提到，對於放射師，因公會力量薄弱，許多放射業務被牙科助理取代；對於諮商心理師，許多大學的心理系畢業生無法考取醫師執照，若想賺取更多收入，只能重讀醫學系，而大多數心理師在治療過程中，都需要依賴精神科醫師的轉介，治療時需分成部分費用給醫師，導致正職職缺相當少。

貼文一出後，引發不少網友共鳴，紛紛表示「太推了，醫院再這麼壓榨醫事人員，真的就沒人要做了，大家快逃！」、「大實話，現在營養師人數直接暴增了喔！各位快逃呀！」、「在職呼吸治療路過，真心勸諫學弟妹，真的能轉系就轉吧」、「視光系哭暈在廁所，每次講到醫事人員都會忘記我們」、「醫檢沒有飽和，而且臨床上反而很缺人，全台灣考上執照的有26000人以上，職業登記才10000人左右，大約四成，人力銀行到處徵人，但因為薪水低，大家寧可轉行，也不願忍受醫院評鑑、認證、環境的痛苦…」。

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