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高材生面試1舉動讓他無言 評論兩極化：AI時代要善用工具

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨日前和一名求職者通話面試，但對方對於AI的問題會透過ChatGPT來找答案，讓原PO很不以為然。 示意圖／ingimage
原PO抱怨日前和一名求職者通話面試，但對方對於AI的問題會透過ChatGPT來找答案，讓原PO很不以為然。 示意圖／ingimage

科技不斷地進步，AI也逐漸成為現代人在生活、職場上不可或缺的工具之一。有一名面試官透露，日前和一位台大高材生「語音面試」，但對方會把問題透過AI找到答案，然後再回答，讓這名面試官很不以為然，認為就算錄取了，日後也會被看破手腳，貼文也引起熱議。

這名面試官在Dcard發文表示，這名台大高材生的學經歷很漂亮，但專業度相對來說有統計背景，但沒用過AI，當被問到一些跟AI有關的問題時，他發現對方發出敲鍵盤打字的聲音，因此質疑這名高材生先詢問ChatGPT再來回答，讓原PO覺得很沒意思，「還是我應該要求面試開視訊，手放在我看得到的地方？」

他大嘆這名高材生就算勉強被錄取進公司，幾天後可能就會被看破手腳，一點意義也沒有，也呼籲面試者「面試可以不要用ChatGPT嗎？」

貼文引起兩極評論，有人認同面試還用AI找答案不恰當，「沒辦法，現在一堆人為了推甄，只顧著選涼課刷分，實際上根本沒學到東西，履歷各個都很漂亮，但實際上能力其實很普通」、「如果面試還要用AI才能回答，那代表這個人臨場反應跟能力可能都有問題啊」、「往好處想，電話中就刷掉不適任的求職者好像也不錯」、「留言看下來，居然好多人覺得用ChatGPT在面試的時候回答沒問題…蠻大開眼界的」。

但也有不少網友覺得AI時代就要善用工具，「我覺得如果你問的問題，都可以用AI來處理和回答，而且你也覺得他的答案你很滿意，那怎麼產生的很重要嗎？」、「進來如果也能用AI來解決工作上的問題，善用手頭上的工具，不也挺好的嗎？最慘的是連AI都不會用」、「他用AI我覺得沒問題，有問題的是他被你看出來用AI，說白了就是實力不夠也不會用工具」、「我正好相反，我反而會錄取使用AI的人，這種人的貫通能力屌打不用的人」。

面試 台大 ChatGPT AI

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