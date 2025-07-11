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空班難休息、沒支薪！餐飲業標示「這狀況」 媒合率馬上翻倍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
餐飲業示意圖。圖／AI生成
餐飲業示意圖。圖／AI生成

進入7月求職季，各產業紛紛進入徵才戰國時期。對於長期缺工的餐飲業而言，除了薪資，排班方式也是求職者考量的關鍵痛點。傳統的「二頭班」（工作時間分為午餐與晚餐前後兩個段落，中間有長時間空班）讓不少人卻步，根據104人力銀行調查，若有選擇權，超過八成求職者傾向選擇「一頭班」（上班時段連續）或可彈性排班。

另有16%選擇有「空班津貼」的二頭班工作，以兼顧生活與工作的彈性，實際上也發現有明確標示這兩種排班模式的職缺，最終媒合成功的比例是整體餐飲門市類職務平均的2倍。

104人力銀行網站新增「一頭班」、「空班津貼」欄位供求職者篩選，鼓勵企業響應在職缺內文明確說明排班方式，吸引更多優秀人才投入餐飲產業。

104人力銀行指出， 為了因應中午與晚間的用餐高峰時段，餐飲業常安排中午與晚班兩段式工作（如10:30-14:30、17:30-21:30），即為「二頭班」，對員工而言，中間2至4小時的空班時間雖然名為休息時段，但往往難以充分利用或真正休息。相反地，「一頭班」意指上班時段為連續工作、不拆成上下兩段（例如10:00-18:00），讓員工更能彈性安排個人生活。

104人力銀行針對553名求職者進行問卷調查，當被問及選擇餐飲工作的關鍵條件時，前三名分別為薪水高、離家近、工作氛圍佳，排班方式則名列第四。若可自由選擇，55%的受訪者偏好「一頭班」，其次為「彈性排班」26%、「二頭班有津貼」16%，「二頭班無津貼」僅有3%。

進一步詢問選擇「一頭班」的原因，以「有個人生活可言」比例最高達81%，其次為「空班無法好好休息」53%、「空班無支薪」44%。調查結果顯示，求職者期待透過理想的排班方式實現生活與工作的平衡，且對過去常見的無津貼二頭班普遍反感。

104人力銀行建議，餐飲業者若希望吸引更多優秀人才加入，應更留意排班機制是否符合求職者需求，以及是否合法合規，若基於營運需求無法避免二頭班安排，也應同步提供空班津貼或其他具體福利，並於職缺資訊清楚載明，幫助求職者弭平資訊落差，也讓企業有效率地補足人才，從根本改善產業缺工問題。

104人力銀行新增「一頭班」與「空班津貼」欄位。圖／104人力銀行提供
104人力銀行新增「一頭班」與「空班津貼」欄位。圖／104人力銀行提供

餐飲業 求職

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