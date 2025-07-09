新北移工華語課程報名夯 勞工局：加開第2梯次
新北市勞工局今天表示，為提供移工學習華語機會，推出移工專屬免費華語語言課程，結果反應熱烈，迅速額滿，因此，加開第2梯次課程，即日起接受報名，額滿為止。
勞工局新聞稿表示，今年推出移工專屬免費華語語言課程，課程分為基礎班及進階班兩類，移工可依自身程度自由選擇。
勞工局表示，基礎班採分國籍教學，內容包括習注音符號、標點符號、生活溝通對話練習；進階班則採混合教學，著重工作常用字彙、文章朗讀及歌唱教學等，鼓勵不同國籍移工互動學習，提升語言實用性。
勞工局表示，3月開放報名，4班共160人的名額很快就額滿，因此，即日起加開第2梯次，預定8月10日至11月9日，每週日於明志科技大學多功能語言教室開課，共計13週。
勞工局表示，由於名額有限，歡迎雇主讓移工休假，並鼓勵來自菲律賓、印尼、越南、泰國等地的移工朋友踴躍參加。成績優異前30名移工學員，還可獲報名費新台幣1400元參加「TOCFL華語文能力測驗」，以取得語言證書，提升職場競爭力與在台發展機會。
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