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面試前被要求寫「個資」 網無奈吐槽：連父母星座都得寫？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨面試時，總要填寫許多個人資料，擔心會有個資外洩疑慮。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨面試時，總要填寫許多個人資料，擔心會有個資外洩疑慮。示意圖／Ingimage

新鮮人在求職時，會應公司要求填寫一些「基本資料」，但有些資料恐涉及個人隱私，且尚未入職，有個資外洩的疑慮。日前有位網友抱怨「面試就要填寫一堆個資，根本是資方在霸凌勞方吧」，他認為「很多人說這是服從性測試，明明就是公司想騙個資，還找一堆藉口」，文章引起許多職場過來人共鳴，表示「寫到手快斷掉，也是拿一堆無聲卡」。

原PO在Dcard發文表示，很多公司光是面試就要填寫一堆個資，雖有人認為「這是服從性測試」，但他不買單，還指出「明明就是想騙個資，還找一堆藉口！完全不要相信公司會妥善保存個資，被雷過就知道，實際上如果遇到沒經驗的人資，或是本來就爛的公司，會不把面試者的個資當回事，或是資安沒做好，導致面試者的個資外洩，而且根本沒有補救」，因此原PO建議「最好的做法就是直接不寫，不要去賭任何可能性」。

他指出，很多錄取前根本不需要的資料，比如身分證、詳細生日、詳細地址、父母資料、前幾份工作薪資，根本都不該填。如果面試被問「為什麼不填寫完整？」就回應，「這些個資應該不足以判斷個人的能力與經驗，確定入職後再填寫即可，如果公司想要無犯罪記錄的證明、聯徵資料，就等到面試後錄取再提供」。

原PO認為，「如果一間公司一定要在面試前填寫這些資料，還說會影響錄取與否，那就別浪費時間了，以後這些公司說缺工、找不到員工，就把他們在面試前，要求過多個資的事情曝光，指出『因為公司不尊重勞工個資，導致找不到員工』」。

文末，原PO吐槽，「一堆公司在那邊薪資保密、不准談薪水，面試員工時，卻想知道每位求職者的工作薪資，到底是什麼態度？自己公司薪資不想給別人知道，卻想知道別間公司的薪資？」

文章曝光後，引發許多網友共鳴，「個資寫到手快斷掉，也是拿一堆無聲卡」、「最近面試一些公司，連我全家的血型都要知道，真的很無言」、「面試時薪資不符合預期，我都會直接說『可以取消這次面試嗎？我想把個資銷毀或拿回來』」、「最近我也填一堆，還要寫父母職業跟星座的」、「我面試個資都空著沒填，入職才會填寫」、「家人的部分我都會空白，頂多寫名字，地址也不會寫詳細」。

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