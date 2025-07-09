勞陣：批發零售、餐飲業違規大戶 造成青年低薪

七月是打工、就職旺季。台灣勞工陣線今召開記者會指出，青年最愛從事的批發零售、餐飲業等違法率偏高，兩者26%違反最低工資給付，籲政府落實最低工資法。

勞陣秘書長楊書瑋說，據2023年勞動檢查年報，當年度全國實施3萬8169場次勞檢，查獲違法廠家8173家、違法項數達1萬1442項，其中以未給加班費占21.86%最多，其次是違反正常工時11.43%、違反延長工時11.4%，以及未全額直接給付工資10.56%，光是違反工時、工資條款就超過半數。

他進一步指出，青年最愛從事的批發零售、住宿餐飲業違法率都偏高，批發及零售業當年度勞檢6172場，違反2241項，住宿及餐飲業勞檢4683場，違反事項多達1700 項，代表平均每百家業者就有36.3家出現違法事實。同樣情況也出現在違反最低工資給付，以2023年為例，合計裁罰206件。批發零售、住宿餐飲業違反占比則分占14%及12%，總計26%。

青年代表張品昕分享，不少同學下班兼職，不是嚮往當斜槓青年，而是不得不補足低薪造成的經濟壓力，感興趣的工作，付出跟收入不成正比，只能燃燒熱情，更有同學被公司要求先打下班卡，再回來繼續完成工作。

台灣少年權益與福利促進聯盟副祕書長張祐嘉說，根據勞動部統計，超過9成初任青年具大學以上學歷，卻有近2成起薪是最低工資，青年起薪長期偏低、職場升遷不透明，甚至遭遇雇主違法卻不知如何求助的問題仍是職場常態，呼籲勞動部儘速推動「勞動教育促進法」，讓青年人知道如何保障自己的勞動權益，針對以最低工資起薪的產業與職類，應積極建立審查與改善機制，避免企業將最低工資當作最高標準。

此外，高雄市產業總工會總幹事葉品言點名支援服務業，2023年勞檢2599場，違法項次高達1262項，高居所有業別之首。進一步追蹤違反勞動法令事業單位資料，從2021年至今，未達最低工資標準總共開罰860件，其中保全公司205件，占開罰數量約24%，且有多家保全公司已屬累犯。

葉品言說，2024年上路的「最低工資法」，給付未達最低工資開罰廠商僅有9件，但保全業占3件，可見該產業已成為違反最低工資的大本營，問題出在保全屬於勞基法84條之1責任制，工時計算複雜，相較一般勞工月平均正常工時是174小時，保全每月「正常工時」為240小時，若依多出66小時的工時推估合理薪資，理應在最低工資28590元之上再增加7863元，達到3萬6453元，但事實上每月做240小時月領3萬初頭的工作者不在少數，公然違反勞基法。

葉品言認為，保全經常面臨工時過長、未給付加班費、沒有特休，薪資延後給付等問題，也是過勞高風險的血汗行業，有些公司甚至沒有勞工出勤紀錄，勞動部應該將保全列為經常性勞檢對象，並加重裁罰，累犯業者更應該逕自吊銷營業執照，才能遏止不肖業者違法剝削。