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關稅「開獎」在即！勞動部公布減班休息勞工訓練津貼 最多領1萬7210元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部近日公布「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，受關稅衝擊而實施減班休息的勞工，若參加公司辦訓或勞動力發展署職訓課程，每月最高可領取1萬7210元的訓練津貼。聯合報系資料照片
勞動部近日公布「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，受關稅衝擊而實施減班休息的勞工，若參加公司辦訓或勞動力發展署職訓課程，每月最高可領取1萬7210元的訓練津貼。聯合報系資料照片

美國總統川普陸續寄出關稅通知信。勞動部近日公布「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，受關稅衝擊而實施減班休息的勞工，若參加公司辦訓或勞動力發展署職訓課程，每月最高可領取1萬7210元的訓練津貼。

勞動力發展署訓練發展組組長葉良琪表示，再充電計畫限定受到美國對等關稅衝擊而實施減班休息的事業單位、勞工適用。與先前計畫不同，除事業單位申請，勞工也可自主申請，只要是參加公司舉辦的訓練課程，或勞動力發展署分署自辦及委辦的在職訓練課程、其他經專業認定課程，就具備資格。

針對全時勞工，實施減班休息日前的就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險平均月投保薪資超過3萬300元，且與減班休息後該月實際協議薪資有差額者，在減班休息前後薪資差額範圍內每月最高發給1萬7210元。葉良琪說，考量薪資差額小的人受訓意願低，計畫也特別針對平均月投保薪資為3萬300元以下者，每月最高發給2280元。

部分工時勞工部分，也是在減班休息前後薪資差額範圍內每月最高發給1萬7210元。

事業單位若辦理職業訓練課程，最高補助350萬元，補助項目包括講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費、工作人員費、場地費等。

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