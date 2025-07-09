消防員高危職業！年薪90萬他陷迷惘想轉職 網勸退：外面沒這麼好混

一名24歲的消防員表示，目前任職於勤務相對清閒的單位，年薪含年終約90萬元，一個月要上10天班，大多數時間都在「耍廢」，讓他感受到生活的空洞與停滯，因此思考是否應該跳脫舒適圈，試著轉職或增加額外收入，文章曝光網友們指出利弊，紛紛勸退他打消念頭。

該名消防員在Dcard上以「薪水高但發展性不好怎麼辦」為題分享，自己因訓練期間表現認真，被分發到一個勤務量較少的單位，一個月大概上班10天，但90%的時間都在耍廢，每月能存下約3至4萬元，缺點是工作型態無法像上班族一樣「朝八晚五」，有時需要半夜出勤，實際時薪換算下來偏低，讓他萌生想轉職的念頭。

原po指出，看著同齡或過去表現不如自己的同學，近年陸續靠著進修取得更好的學歷，未來年收有望破百萬元，相較之下，他目前年收90萬，要破百萬元至少要等8年才有機會實現，生活越來越頹廢，每天都在消磨動力與生活熱情，直到最近才有感於這不是他想要的生活，並考慮到未來年紀增長後會無法負荷夜間出勤。

因此他開始思考轉職或增加額外收入，並列出兩個目前想到的方向，一、創業經營健康餐盒，二、修學學分，考取消防設備師證照，同時也好奇網友們有沒有其他建議。

文章曝光，網友們紛紛表示，「涼就不要嫌了 多少人搶著要」、「小兄弟，勸你一句，外面真的沒這麼好混，請惜福」、「明明就很爽，還在那邊無病呻吟」、「你肯定是好日子過膩了，創業客源租金就是一大問題」、「假如沒有那個使命感還是另尋工作好了」。

也有人提出建議「創業就算了吧，消防設備師這還可以列入，先考起來放」、「健康餐盒我建議可以去大學賣，現在大學生健康意識比較抬頭，去大學賣會有不錯的效果」、「創業你本身不是餐飲不建議去碰，店租加上物價都很高東西會賣不動，有時間就去進修考消防設備師」。