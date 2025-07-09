27歲出國「打工度假」年紀太大？過來人喊1理由：永遠不嫌晚

「打工度假」的主旨為在一個國家旅遊，順帶打工補貼旅費，以旅遊為主、打工為輔。一名27歲的女網友發文，稱她已經工作三年，想去澳洲或加拿大打工度假，去外面的世界看看，但擔憂自己年紀太大，對此，許多網友紛紛鼓勵：「永遠不嫌晚，不要虛度光陰」。

一名女網友在Dcard發文，表示她畢業後在金融領域工作了三年，去年打算考航空業但沒考上，先前也有打工經驗，近期想離開台灣，去國外看看，想要去澳洲或澳大利亞「打工度假」，感受國外的生活。

原PO表示，未料提出這一個想法後，被媽媽說「都幾歲了？」，此前也爬文看了許多同齡人打工度假的經歷，也曾聽別人說既然都要留在台灣，還去國外打工度假「沒必要」，因此陷入糾結之中，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友鼓勵原PO可以去，「就去吧，都幾歲了，27歲，再不去以後想去就沒辦法去了」、「我30歲才去英國打工，也是第一次自助旅行，永遠不嫌晚，不要虛度光陰就好」、「都27歲了，再不出發只會讓未來的妳後悔」、「想去就去，千萬不要被別人的想法或價值觀左右，你的人生只有一次，用自己想要的方式過吧」。

也有過來人分享打工度假的經歷，「我現在27歲，剛到加拿大，幾天後開始打工度假，加拿大近期工作不是很好找（大量外籍勞工），但一切順利的話甚至可以拚移民」、「我是一畢業即辦好簽證飛去澳洲打工度假，雖然過程中非常想家，但回來後只能說完全不後悔」、「我是來歐洲一個國家打工度假，目前長住這裡會想家，錯過跟家人一起過的很多節日，但如果只是打工一兩年的話，我會享受當下」。