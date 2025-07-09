一年請假162天！她曬同事出勤紀錄驚呆：根本請假界的宗師

在職場上你也遇過時常請假的同事嗎？一名剛入職三個月的網友表示，在協助整理出勤紀錄時，意外發現剛被資遣的女同事超會請假，在1年3個月內請了162.25天假，將近一半時間都沒有在上班，簡直是「請假界的傳奇人物」。

該名網友在Dcard以「SSR級請假傳奇被資遣了」為題發文，剛進新公司3個月了，入職時就知道有位30多歲的女同事，在她入職前就在留職停薪，復職後也只是偶爾露面，又會突然開始神隱，但她當時只覺得「喔！這人好像滿會請假的耶」。

直到近日她幫那位女同事整理出勤資料，才意外發現女同事根本就是「請假界的宗師」，通常一個月上班22天，1年3個月大概是330個工作天，但對方卻請了162.25天假，等於實際出勤不到168天。

原po透露，這位女同事共請了10天特休、30天病假、14天事假、6天喪假、40天生理假，其他「不知道怎麼請出來的」的假40天、留職停薪10天和零碎時數共58小時，讓她忍不住驚呼「等於快一半都請假耶，還沒算國定假日喔，她可以開課教大家『勞工權益最大化操作術』」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「你們公司居然還都准假，太神奇了」、「可能她就是在等資遣」、「這種我只有聽過公物人員這樣做過欸」。但也有人認為，「請假本來就是自己的權益，沒必要這麼奴」、「我覺得自己事情有做完，請假完全沒差欸？」。

不少人也遇過類似情況，「我們公司也有一個隱藏同事，育嬰假連請4年，結果近幾年公司成員大換血，除了老闆以外沒人認識他，來我們公司的時候櫃檯人員還以為他是來騙人的」、「我還真的看過有前輩是這樣的，但人家是高層的親戚，主管也只能幹在心裡」、「遇過這類型的同事，但她喜歡請半天再報加班」。