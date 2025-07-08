升主管後不能幫忙？她被勸「小心被騎頭上」網友全炸鍋

年薪永遠80萬但一天只要工作半小時！一名女網友在Dcard透露，自己目前月薪45K，但每天工作時間不到30分鐘不用打卡，主管多不在公司沒人盯著，每天只要乖乖在位子上滑手機、玩電腦就可以賺錢。不過她也直言「現在的工作乍看之下很爽好像可以做一輩子，但又擔心自己太廢」。

2025-07-08 11:56