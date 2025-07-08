升主管後不能幫忙？她被勸「小心被騎頭上」網友全炸鍋
近日，一位剛獲得升遷機會的公職人員，在Dcard上發文提問：「當主管的，有必要幫忙下屬嗎？」她回憶自己在承辦期間，若同仁求助、自己又不忙，就會優先協助。但升上主管職後，身邊友人提醒她「位置不同，做法就要改」，避免讓下屬「騎到你頭上」。這讓她困惑不已，也勾起她對過往主管的回憶—一位表面客氣、常請吃東西的主管，實際卻不願幫忙分擔工作，經常嘴上說著「辛苦了」，但手上卻不放人、不放權，直到其他同仁擺爛，他才被迫介入。
這位主管甚至曾要求檔管同仁同時承擔採購、出納業務，而那位同仁想向其他科室請支援時，他卻回應「課室人力不足不能放人」，自己則每天準時下班，毫無支援意願。原po最後也向網友發問，希望能聽聽其他人作為主管的經驗，或遇過「誇張主管」的實例。
貼文一經發出，引來不少網友對「不幫忙、不指導」主管的不滿。一位網友直言：「這種主管離職後我就封鎖了。」她指出，主管享有較高薪資、考績和名份，如果沒能力也完全不分擔責任，根本是浪費納稅錢。另一位網友分享自己遇過只會說「這很簡單」卻不伸出援手的主管，最後整間單位新人跑光，主管還哭著說「沒能成為你的榜樣我很難過」，讓他無言以對。也有網友無奈表示：「這種主管還不少，不幫忙、不指導就算了，還把責任撇得一乾二淨。」
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