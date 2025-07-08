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「不就掃地而已？」清潔業人資嗆普信求職者：連這種工作都不要你

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，雖然來面試清潔工作的人不少，但真正願意投入這份工作的人極少。示意圖／Ingimage
網友表示，雖然來面試清潔工作的人不少，但真正願意投入這份工作的人極少。示意圖／Ingimage

近日，一名清潔業人資Dcard上發文分享在職期間的觀察，以及社會對清潔工作的偏見。原PO表示，雖然來面試的人不少，但真正願意投入這份工作的人極少，很多人上午報到，下午就消失。而且很多求職者對清潔工作的態度充滿輕視，認為「不就掃掃地嗎？」，但實際清潔能力卻是另一回事，她戲稱這類人是「普信應徵者」。

原PO也坦言，清潔業是社會大眾普遍唾棄的工作，選擇投身這行的人多數都有故事──家庭暴力受害者、年紀太大無法找工作的人、撫養全家的單親母親等，但他們努力工作，只為穩定生活，比那些只把清潔當作過渡的人更值得珍惜。

她指出，時常看到有人抱怨應徵「沒門檻」的職缺卻都沒下文，進而質疑根本不缺工。對此，她直言反問：「那你有沒有想過，連這些你口中『沒門檻』的工作都沒錄用你，是不是該回過頭來檢視一下自己？」

貼文一經發出，便引來不少網友留言回應：「這個工作很辛苦又很了不起」、「每份工作都值得被尊重」。一位曾在清潔業工作的網友表示：「入職前也以為只是掃地，但其實內容包山包海，最無奈的是被社會歧視」。他指出，業主或客戶，甚至路人，對待清潔人員的態度就是嫌棄，甚至曾經服務過科技業的高知識份子，依舊會擺臉色。

但也有網友持不同的看法，「有沒有可能是用什麼薪水請什麼樣的員工？」、「薪水開太低才是不尊重清潔人員…」，也有網友回憶剛轉職做清潔時，被潑冷水的經驗：「我上班第一天就被說，你太年輕了吧？如果沒有心可以直說，不用浪費她教的時間之類，但我真的很喜歡清潔。」

人資 求職 職缺 薪水 面試

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