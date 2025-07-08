拚創業、接案生活、重找工作 青年生存戰靠自己撐起來

青年失業與創業議題持續受矚，近年各地政府接連設立青年局、推出相關輔導與補助措施，但實際成效是否貼合青年需求，仍待檢驗。三位不同背景的青年，從資遣、創業到自由接案工作，透過第一線經驗，描繪當代青年面臨的就業與發展處境。

25歲的張小姐原任職於旅遊業，日前因公司營運虧損遭資遣。她表示，雖然公司對外說法為「因應國際旅遊趨勢組織縮編」，實際上就是資金短缺無法負擔人事成本。

「剛搬出來住，還要付房租，壓力很大。」她坦言資遣費條件比勞基法好一些，因此心情尚未崩潰，但也坦承求職過程頗有挫折，「有投履歷沒下文的情況，大部分有拿到 offer，但因為年資不滿一年，很難談到比之前更高的薪水。」

她認為，青年最大的困境在於對未來方向不明，加上部分職位被「老人卡」佔據，缺乏新血輪替機會。「很多老一輩靠人脈拿高薪當廢物，我們低薪又沒空間發揮。」雖曾申請失業補助，也嘗試使用「台灣就業通」職涯輔導，但她直言：「感覺沒什麼用。」

「Chin Artwash」機車美容店創辦人秦梓宸現年24歲，因熱愛機車與清潔，從大一起就以路邊洗車為起點踏上創業之路。他回憶，最早只是利用水管與一個桶子，在原本上班地點的空地幫朋友洗車。「那時候朋友還是大學生，都騎車上下學，所以我就這樣開始了。」

過去他一邊飲料店打工與畢業後在迪卡儂工作，一邊經營洗車服務。今年初搬進自己的店面後，才辭職全職創業。經歷從路邊、家中車庫、自助洗車場再到與朋友介紹的車行分租，如今終於有了獨立店面。

目前店內業務除了洗車，也發展安全帽販售與修復、相關配件銷售等，月接車量保底約30台，七成為熟客。社群行銷是秦梓辰的主力，「從第一天開始就經營 IG 和 TikTok，現在靠短影音吸引新客，流量好很多。」

對於政府創業資源，他坦言了解不深，「聽過但沒申請，因為條件很複雜，也覺得這行不太可能被政府扶植。」他建議政府簡化申請條件，「不是每個人都能成功，但至少應該有開始的機會。」

25歲的杜先生是一名自由工作者，兼任吉他老師與健身教練。學生來源多為朋友介紹與社群平台宣傳，現階段吉他教學因與教室配合，尚無缺課問題，「有淡旺季，但整體穩定。」健身的學生多是介紹客，較不穩定，但與吉他學生可互補所以不影響。

雖目前生活無虞，他坦言對未來仍抱觀望態度。「物價上漲短期內可接受，長期不確定影響。」他強調，教學工作給予彈性與成長機會，比起穩定薪水與上下班時間，更希望保有進修與工作的平衡。

他也指出自由業者在法規上的模糊空間，例如音樂與健身教學未有明確資格與管理標準。「不像學校老師有制度，我們算是市場需求型的教學者，政府若能制定更清楚的法律劃分與保障，會讓整體職場環境更健全。」