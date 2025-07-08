台大碩士面試台積電無下文！他嘆「科技業很凍」？過來人曝真相

擁有名校光環，求職時真的會比其他人更有優勢嗎？一名網友分享，自己是台大碩士畢業，近期投了近20個台積電研發職位、數家設備商，不料面試結束後，一封消息都沒收到。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「科技業最近是不是很凍啊？」為題，指出自己是台大物理所碩士，雖然碩士論文與半導體無關，但有自行補充半導體相關知識，目前投了將近20個台積電的研發職位、數個設備商的職缺，面試結束後都沒有任何消息，讓他相當難過。

貼文一出後，不少網友都表示「唸物理系最沒用，什麼年代還花4年去唸那種1980－2000古老的理論和推導，出社會工作應用層面完全不懂，基本上我大學朋友唸台大物理系，研究所都跑了，我想你應該是混血仔，畢竟台大物理所真的很冷門，（不管）凍不凍好工作你都很難找啦」、「物理所、碩論非半導體相關，投台積RD當然沒下文啊，和凍不凍沒關係」、「物理系找工作，基本上就是燒香拜佛，我的工作沒有一個是靠自己投到的」、「RD還是大多只收相關的，甚至是要高度相關，連研究內容都跟部門一樣的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「設備商RD路過，機台會用到一堆跟半導體無關的物理，每天都在算光學電磁流體，唯一跟半導體有關的是在算電子放出，不過那也只是用到能帶理論而已，總之設備用到的理論又多又雜，不是念物理的應該很難應付，進來以後發現一堆大神都是物理系畢業的」、「可能剛好時機不好，我們物理系上很多人都還是去台積」、「本來台積接了五年的單，結果關稅問題影響了很大，現在不管是工程、還是技術員都不好進了…」。