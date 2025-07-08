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超廢爽缺！她年薪80萬一天工作半小時 網羨慕：還缺人嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己年薪80萬，每天僅需工作半小時。 示意圖／ingimage
一名女網友透露自己年薪80萬，每天僅需工作半小時。 示意圖／ingimage

年薪永遠80萬但一天只要工作半小時！一名女網友在Dcard透露，自己目前月薪45K，但每天工作時間不到30分鐘不用打卡，主管多不在公司沒人盯著，每天只要乖乖在位子上滑手機、玩電腦就可以賺錢。不過她也直言「現在的工作乍看之下很爽好像可以做一輩子，但又擔心自己太廢」。

原PO分享自己30歲處職業轉換的黃金時期，目前月薪45K，年終固定4個月 有其他津貼，年薪約80萬。雖然薪水不高但工作內容「很廢」，基本上一天做事時間不到30分鐘，固定早8晚5不用打卡，可以小遲到但不能早退，主管居家辦公所以沒有人盯著，其餘時間可以放心做自己的事。

她透露，一天大約有7小時做自己的事，可以用電腦跟手機但不能睡覺，同事之間不熟也不會聊天，加上座位都距離很遠，偶爾還可以因為不想進公司申請居家辦公，通勤時間僅半小時。不過缺點是薪水不會成長「可能做一輩子都是這個薪水」，而且假偏少。她問道「大家覺得這是個好工作嗎？會不會換工作後找不到更好的」。

貼文下方網友紛紛震驚「完完全全爽缺，看不到主管就是爽啊」、「請問在哪？還缺人嗎？謝謝」、「做人就是要跳出舒適圈，這樣我才可以跳進去妳的舒適圈」、「大家最後的選擇不就是錢多事少離家近嗎」、「沒什麼物慾，覺得夠用的話，那麼就留在這邊也不是壞事」、「我20幾歲時我會閒到發慌覺得自己很廢學不到東西然後辭職，現在我35歲，我超級羨慕這種可以輕鬆穩穩做到老的工作」。

也有過來人哀怨表示「告訴妳離職了會後悔」，透露自己在今年辭掉了一份很輕鬆的工作，一天工作8小時，只有3小時真的在工作，而且工作內容簡單輕鬆沒壓力，還很準時下班。現在的新工作不是忙到翻，就是規定上班時間不能玩手機，沒事也要找事做。對此她直呼「真的受不了這種職場規定」。

職場 職缺 薪水

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