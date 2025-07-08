綠領職缺揭露月薪中位數4萬元 醫療專業人員可達7.5萬元

環境部連續2年與104人力銀行合作完成2025上半年「綠領人才就業趨勢報告」，2025年1到4月，企業刊登綠領人才職缺揭露月薪中位數4萬元，比整體職缺3.8萬元高出5.3%，其中，綠領醫療（非醫師）可達7.5萬元。

環境部2025上半年「綠領人才就業趨勢報告」，由環境部彙整各部會提供「台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」相關關鍵字，合併104人力銀行提供永續關鍵字，包括淨零、減碳、環境工程等，2025年關鍵字新增到1339組，透過104人力銀行累積超過46.8萬家徵才企業會員、超過898.3萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近8年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

據「就業服務法」規定，企業徵才月薪若低於4萬元，必須公開揭露。本次趨勢報告中，企業刊登綠領職缺揭露的月薪中位數已達4萬元，另有30%綠領職缺依人才專業條件面議薪資，高於整體的15%。而依職務來看，醫療專業人員（非醫師）揭露的月薪中位數7.5萬元最高，如醫檢師、職業衛生護理師等具備醫療服務專業技術、資格門檻高、以及環境與健康交叉需求增加、責任重大，比整體綠領4萬元高出88%。

產業部分，建築營造不動產業揭露的月薪中位數約4.4萬元最高，業內專業知識需了解綠建築規範、施作過程碳管理、節能永續設計等。依「台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略」，戰略5「節能」因關鍵技術複雜，並須跨領域整合，揭露的月薪中位數4.8萬元最高。

學歷方面，95%綠領工作歡迎大學及以下學歷，其中，77%「維修/技術服務類人員」歡迎高中職，有技術有機會。經歷方面，92%綠領工作歡迎年資5年以下的求職者，其中，56%歡迎年資1年以下或不限年資的新鮮人，75%「維修／技術服務類人員」歡迎年資1年以下或不限年資，友善年輕族群。

科系方面，59%綠領工作不限科系，8年提升7.5個百分點。12%獲得企業邀約的人才，已非職缺刊登時的限定科系。

環境部長彭啓明指出，近6成綠領工作歡迎新鮮人、也不限科系，企業鬆綁學歷及年資，更看重專業條件，「環境部淨零綠領人才培育課程」將在9月首度發出合格證明，求職轉職者可更新履歷資料，提升職場身價。另配合衛福部規劃以大型醫療院所人員為對象的「綠色醫療專班」。為培育我國資源循環綠領人才，環境部國環院也將與資源循環署合作開辦「資源循環專班」。