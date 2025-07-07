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北桃通勤族行經蘆竹符合颱風停班出勤 雇主宜加給工資

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
針對桃園市今天分區放假，市長張善政今天下午在臉書發文表示，若讓全市停擺，反而會有更多市民的醫療、工作、教育安排被打亂，不是負責任的決定。圖／取自張善政臉書
針對桃園市今天分區放假，市長張善政今天下午在臉書發文表示，若讓全市停擺，反而會有更多市民的醫療、工作、教育安排被打亂，不是負責任的決定。圖／取自張善政臉書

北北基桃宣布7日正常上班上課，但桃園市宣布包括蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區等四區停班課。桃園市政府勞動局表示，通勤族今天若工作行經「蘆竹區」，就會符合颱風出勤定義，雇主宜加給工資。

依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資。但應雇主之要求而出勤，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

北北基桃被視為一日生活圈，不少居住在桃園的勞工都在雙北地區工作，平常開車或搭乘國道客運行經國道一號往北上，就會經過蘆竹區；又或者住在青埔利用高鐵通勤去雙北上班的，高鐵高架路段同樣也會經過蘆竹區。

桃園市政府勞動局官員表示，工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工可不出勤，因此上班路線必經蘆竹區的勞工，也符合以上條件。同時，勞工因通勤行經停班的蘆竹區，符合颱風停班出勤的定義，雇主宜加給勞工工資。

由於桃園北上不一定會經過蘆竹區，但是否資方可以因為有其他替代道路而不認為屬於「必經」途中？官員解釋，勞動部對於「天然災害發生時（後）勞工之出勤管理及工資給付」的原則，其核心精神在於保護勞工的人身安全。當勞工工作地、居住地或正常上、正常上下班必經地區，該轄區首長已通告停止辦公時，勞工可不出勤。

所謂「勞工上下班正常必經地區」的「必經」，應以勞工「正常、慣用」的通勤路線為準。法律精神並非要求勞工在災害發生時，想盡辦法（無論多麼困難或危險）去找到一條可行的路徑去上班。而是基於其「正常」的通勤模式，判斷其是否會經過危險區域。

國道客運 颱風 高鐵

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