主管錢多但累...行政男糾結是否接主管 網見年薪驚：買房不是夢

當主管雖然薪水更高，但所承擔的工作量也會隨之增加。一名男網友發文，稱他在屏東從事文書行政，年資十年，薪水67K，老闆想讓他升主管，薪水可提高到75K，年薪120萬，但工作量會增加，加班頻率也會顯著上升，對此，不少網友紛紛勸他一定要接，「至少買房不是夢」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己32歲，在屏東擔任文書行政的工作，年資十年，薪水67K，老闆希望他明年接小主管，如果接受，薪水可升至75K，年薪更高達120萬。

原PO表示，雖然當主管薪水高，但責任也很重，一個月大概要加班20到30小時，原本5點30下班也要延後到6點才下班，因此陷入糾結之中，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為年薪很高，應該接下來，「接啊，屏東120萬等於台北500萬了吧」、「我覺得接吧，這個在屏東很好的工作，然後當主管職可以學到一些技能，至少買房不是夢啊」、「屏東這薪水很ok吧」、「每月差了快一萬，主管對以後跳槽比較有幫助，因為管人難」。

也有網友針對下班和加班時間提出看法，「以時間來說感覺多一點點時間而已，而年薪也是有顯著的成長」、「接主管下班時間還算早，多的錢若是當成是加班費」、「6點多在台中來說都算還好，而且你還有120萬」、「6點多還好啦，加班有算薪水可以試」、「加班到6點多而已，當然接主管位置」。