新北外送事故3年減八成 工會：教育替代汰除是關鍵

外送平台盛行下，外送員安全備受關注。新北市統計，外送員交通事故從111年的791件降至113年的109件，三年內減幅逾八成，死亡人數從7人降為0人。全國外送產業工會指出，教育取代淘汰的策略是關鍵，而專家學者也提醒應持續觀察後續變化，精準輔導高風險族群，才能長期穩定下降。

根據新北市交通局資料，113年外送員事故共109件、受傷151人，雖無死亡案例，但肇因仍以「未依規定讓車」、「未保持安全距離」為主。對比111年，事故件數為791件、傷亡達632人，死亡更達7人，兩年內事故量銳減超過八成。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，外送事故高峰時期，工會即與交通部合作推動交通安全指引，針對騎乘技術不穩定的外送員，要求接受防衛駕駛訓練課程。當時交通部傾向對多次違規的外送員直接解約，但在工會及立委高嘉瑜協調下，轉而採用教育方式代替淘汰，以避免形成「新人也會出事、老手卻被刷掉」的惡性循環。

蘇柏豪坦言，多數外送員未經正規駕訓，僅靠筆試與路考考照上路，騎車經驗有限，防衛駕駛觀念往往要在「出過一次事」後才會內化。「例如停紅燈時靠邊停，而非正中間，能降低被後車追撞的風險，這些觀念都是教得會的，事故也不一定是誰的錯，但還是能避免。」他說。

目前若外送員半年內有兩次以上明確違規行為，平台會要求參與安駕課程。工會也與交通部、監理站合作拍攝教育影片，新進人員須觀看3小時並通過測驗。蘇柏豪說，這些制度推行後，雙北事故率明顯下降，證明教育訓練發揮實質效果。

不過，第一線外送員也有不同觀察。五年經驗的29歲游姓外送員指出，夏天高溫下易心浮氣躁，加上訂單壓力，仍難完全避免違規或小擦撞，「很多新手看到時間壓力就會搶快、鑽車縫，但其實反而容易被罰或出事，騎久了才會知道該怎麼『穩』。」

游男表示，自己平時騎車都很守規矩，至今尚未接獲回訓通知，但他也肯定這項制度，「讓大家普遍建立基本交通觀念，是很重要的事」。

對此，成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，事故下降有初步成效，但仍需持續觀察是否具長期趨勢。「事故原因資料很重要，未來若能精準依據肇事主因對症教育，效果才會深化。」他也肯定目前外送員安駕訓練及風險通知機制，「像颱風天停止外送，這就是很好的制度。」

消基會交通委員會召集人李克聰則建議，事故明顯減少，代表訓練有初步成果，但仍應擴大宣導及回訓對象，特別是發生高風險違規行為者，「用教育提前介入，是更有效也更人性的作法。」