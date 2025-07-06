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自信體力好、肯吃苦 卻沒一家飲料店錄取！網曝殘酷真相：不是能力問題

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，最近因找兼職而應徵了多家飲料店，但最終都沒有被錄取。示意圖／Ingimage
原PO表示，最近因找兼職而應徵了多家飲料店，但最終都沒有被錄取。示意圖／Ingimage

台灣是手搖飲天堂，無論是城市巷弄還是學區商圈，幾乎每隔幾步就能看見飲料店的身影，許多人也把應徵手搖飲店視為打工或兼職的首選，認為進入門檻低，只要肯吃苦就能順利錄取。不過，近日有一名女網友在Dcard上分享親身經驗，指出即使自己條件良好，多次投遞履歷卻屢屢碰壁，想知道「為什麼飲料店不願意錄取」。

原PO表示，最近想找兼職，應徵了多家飲料店，但都沒有被錄取，讓她不禁懷疑是不是長相或外型不符合店家偏好，或是沒有相關工作經驗才被刷掉。她也補充自己體力很好，能搬重物不怕熱，過去還在餐廳打工過，曾經搬過一箱又一箱的冷凍牛肉，對高強度工作並不排斥，且完全可以配合店家時間。

貼文一出就引來大量討論，有網友表示，「我覺得不需要高技術的工作，都是看面試感覺」、「合眼緣就可以進，沒什麼明確的標準」；但也有網友坦言，「飲料店對女生很挑，尤其學區附近的分店，老闆都會挑正妹來吸引客人。」甚至有過來人回應自己遇過被老闆要求夏天穿短褲，以「招攬顧客」，當下覺得荒唐又不舒服。

也有在飲料店工作的網友出面分享店家角度，指出許多店最在意的不是外表，而是「穩定度」。這名網友表示，自己開店多年，最怕遇到年輕人臨時請假或慣性遲到，最理想的是能配合平日早班，假設連這種班都無法配合，就不會請對方來面試；也有人說面試感覺很重要，如果見面談話不夠積極，或表現得心不在焉，往往也不會再聯絡。

女生 手搖飲 打工 門檻 面試

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