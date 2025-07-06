新北勞檢處3大提醒！颱風假平台業者應停止外送下單服務 以免受罰
中央氣象局已發布海陸警報，颱風丹娜絲來勢洶洶，新北市勞檢處提出「工地安全」、「外送安全」及「勞工出勤」3大提醒，以保障勞工安全及權益。
勞檢處表示，營造工地應預先將施工架張掛的帆布或廣告物暫時拆卸以降低風壓，並確認構件是否穩固連結；塔式起重機應釋放旋轉煞車馬達，避免吊臂因超過負載而斷裂；鄰水作業應設置工作圍欄，並準備救生衣、救生索及救生筏；露天開挖工程應確認擋土支撐及排水設施。戶外作業應盡量避免或停止，如確有出勤的必要時，雇主也應根據風雨情況，做好緊急應變措施。
另外，依「新北市外送平台業者管理自治條例」規定，颱風天如經市府宣布停止上班，平台業者應停止外送下單服務，縱然事後颱風轉向或風雨狀況未如預期，業者仍應依所訂「危害防止計畫」進行評估，經確認無顯著或可預見風險後，始可開放外送員從事外送作業，否則可處3至10萬元罰鍰。
勞檢處提醒，颱風期間經地方首長宣布停止上班，如勞工未提供勞務，雇主不得視為曠工、遲到或扣發全勤獎金、解僱等不利處分。針對勞工因颱風無法出勤，雇主雖可不給薪，但未能出勤並非勞工所願，勞檢處呼籲雇主仍照常發給當日工資。若雇主因業務性質需要，有使勞工於颱風天出勤的必要時，除當日工資照給外，亦建議加給工資，並給予適當的協助，如提供交通工具或津貼等，讓勞工能順利及平安的出勤。
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