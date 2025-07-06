辦公室變酒吧、還可穿睡衣上班…他曝公司荒唐福利 網：根本天堂

大家都很怕遇到慣老闆，動輒情緒勒索或要求無止盡的加班，讓上班族長年在高壓環境中疲於奔命。隨著員工幸福感與企業文化的重要性被廣泛討論，越來越多公司開始嘗試用「特色福利」改變氣氛，讓工作不再只是換取薪水的疲累循環。近日，就有網友在Dcard上分享自家公司各種「像亂搞但又蠻爽」的福利制度，讓不少人驚呼「根本幸福企業」。

文中提到，這間公司最大的特色之一，就是上班可以喝酒。茶水間冰箱裡放著各種啤酒、紅酒和氣泡酒，甚至偶爾在週五來一場「週末慶祝派對」，員工可以放鬆乾杯，不必擔心被主管責備。此外，員工還可以穿寬鬆到接近睡衣的服裝上班，只要「看起來不會妨礙靈感」就好。同時，公司還提供「寵物病假」，若家中寵物生病，公司不僅立刻批准，還霸氣附上一句，「不會壓榨有責任感的主人。」

其中最特別的是，公司還接受每一季可以提出一個「非業務需求提案」，任何能提升幸福感的計畫都可以申請，像是安裝腳底按摩機、設置泡麵牆、甚至曾有人提出「裝飛鏢機」，最後真的通過，只要能講得出理由，老闆都願意支持。這些看似鬧劇的提案，反而意外凝聚了同事的向心力。

有網友看完忍不住留言：「還有缺人嗎？掃地的也可以」、「聽起來根本幸福企業」、「這些機會不是屬於我的」；也有人分享自己公司福利，表示「企業讓員工不開心的話，員工根本都只用50%～60%的能耐做事」，但也有人指出，與其給奇怪的福利，不如好好加薪來的實際。

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