應徵餐飲業實為陪酒「被經理伸狼爪、抽成超多」 內行示警詐騙職稱

求職平台的職稱與實際工作內容可能不一定相符，近日有一名女大學生在論壇分享被半哄半騙去酒店陪酒的經驗，起初接到電話時，對方向她說明「酒吧服務生」工作內容，還稱不用陪酒，後續在經過面試，才得知實際工作是從幫客人「打手槍」、陪酒二擇一。由於她極需要錢，便決定嘗試後者的陪酒工作，但在任職期間遭受經理性騷擾和大量抽成，還被要求不得拒絕客人親吻和撫摸下體以外的部位，導致她自我懷疑、價值觀開始扭曲，即使後來離職了還會在睡夢中驚醒。

原PO在Dcard以「我去做了八大」為題發文表示，她在求職平台找暑期打工，後來接到來電顯示為「鋼琴酒吧」的電話，對方向她說明「酒吧服務生」工作內容，強調雖然是在酒吧工作但不用喝酒、陪酒，一天能賺進6千元，於是原PO答應一星期後在咖啡店面試。

面試的男性主管所敘述的工作內容與原PO得知的訊息不相符，實際的工作要從下述兩個選項擇一：其一是芳療舒壓工作，要幫客人按摩和打手槍；其二就是在酒店陪酒。原PO考量自己需要錢，決定嘗試後者的工作。只不過面試結束後，該名主管藉著教學工作細項的名義，親自扮演酒店客人，還命令原PO跨坐在他腿上、抱他、牽他，該名經理還提醒，除非客人碰觸她下體，否則任何親吻和撫摸都不能拒絕。

陪酒的工作正式開始後，原PO遇過客人突然的舌吻，讓她感到很噁心，但因為先前被交代不能拒絕，因此只能咬牙抵抗。然而，她也透露還是會有有禮貌的客人，想牽手或親吻都會先詢問她，也不會強迫喝酒。

原PO說「經紀會抽成非常、非常多」，而且酒店小姐只要不在包廂就不計薪水，妝髮費、服裝費、清洗費等也是小姐要自付，雖然收入還是有超過基本工資，但她坦言身體被客人摸、陪笑，來賺取看似比較多的收入，完全不值得。原PO也提及，遇過其他同事隻身一人被客人叫進密閉的包廂，還聽聞有其他小姐被灌醉和拖進廁所。

原PO坦言這份工作讓她非常自我厭惡、覺得不自愛，且原先堅守的底線也不停後退，彷彿為了錢不斷妥協，讓她恐懼價值觀逐漸扭曲，最後以不適應工作為由離職。然而至今她在睡夢中仍常常驚醒，也會無來由流眼淚，文末原PO表示會尋求協助，也會嘗試放鬆、散心、再找其他打工。

有酒店經理在留言區表示，「許多人力銀行app還是網路徵才，凡是鋼琴酒吧、音樂酒吧、酒吧公關、公關佳麗、奇怪的KTV服務生、娛樂傳播、招待所、按摩店、舒壓會館這類都請注意小心，這都是八大業者的詐騙職缺話術；肢體上的接觸都是可以拒絕的，不用什麼挽手、跨腳、雙手摸鳥，更不可能跟客人親親、喇舌」。

也有其他網友分享遇過的求職詐騙，「我也陰錯陽差體驗過一日八大行業，當初看到職缺跟妳一樣是寫鋼琴酒吧，幸好只有去幾個小時就順利下班回家」、「我之前是被朋友騙說要介紹家教給我，根本不知道那是八大，說是桌邊服務員，我還以為是什麼飯店的服務生」、「我也曾經在18歲左右被騙去做黃色直播，他們會用話術一直騙妳不用脫，但只要業績達不到就會被公司罵，在那個環境下裡面的女生都這麼做，會覺得自己不做是不是就格格不入」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康