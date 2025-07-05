若周休三日「但工時拉長」願意嗎？網友2派論戰

如果可以周休三日，但每天的工作時間延長，你能接受嗎？一名網友分享，假設每周固定工作40小時，但公司讓員工自行安排工時，大家是否會選擇每周休息三天？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「你會選擇周休三日嗎？」為題，指出在每周工作40小時的狀況下，假設公司允許員工自行分配上班時間，大家會選擇一周上4天班、每天工作10小時，達到周休三日，還是每天上班不固定，只要順利完成工作即可？

貼文一出後，多數網友都表示「會啊，改成星期六日休息，星期三休一天，就只要工作星期一二、四五」、「太願意了，現在每天都不只8小時了，一天改10小時，最多最多就上12小時，有一天可以直接不來」、「既然上班時間自己填，就填12小時啊，第四天只要上半天」、「如果可以按照自己的習慣安排工作，誰不要」、「我會同意，少一天通勤時間我只有爽快可以形容」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「寧願一天只要工作4~6小時，其他時間根本專注不起來，都在摸魚或假裝上班」、「其實一天八小時真的太長，應該改成一天七小時」、「我覺得一週五天每天6小時最適當」、「工作時數比生活長根本不正常，一個禮拜7天就要做工作5天，還不算加班的部分，到底是工作為了生活，還是生活是為了工作」。