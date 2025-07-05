他嘆月薪3萬5難生活「一年只能存18萬」 全場震驚：超猛

隨著通膨壓力加大，生活成本不斷提升，一名網友分享，自己月薪3萬5，光是扣掉每個月的支出，就要花掉2萬元，只剩1萬5可以使用，若全部存下，一年也只能存18萬，讓他感嘆「生活好困難」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「月薪3萬5生活有多困難？」為題，指出吃飯一天約300元，一個月就要9000元，再加上一些零食和小確幸，保守估計至少要1萬元。房租加水電約7000元、手機月租300元、衣服一個月300元、通勤油錢400元，再加上其他雜項支出，每月開銷幾乎要2萬元。就算省吃儉用，把剩下的1萬5都存下來，一年也只能存18萬。

貼文一出後，不少網友都表示「房租+水電7000很難找吧」、「台南高雄都不可能水電房租7000了」、「台北7000元可能租不太到套房」、「台北7000元只能租雅房，除非你要上陽明山」、「這幾年房價狂漲，7000只能50年雅房了」、「月薪沒6萬我都覺得太難活」、「台北年輕人這樣過日子真的很辛苦」。

不過，也有網友給予原PO鼓勵，指出「其實你存蠻多的了啊」、「3.5W能存下來1.5也太猛了吧」、「10年後就有180萬當頭期款了，恭喜」、「能存1w5已經很厲害了」。