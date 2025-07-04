「綠領人才就業趨勢報告」曝光 今年上半年每月徵2.2萬人

環境部與104人力銀行合作完成2025上半年「綠領人才就業趨勢報告」報告指出，今年1到4月平均每月超過4000家企業招募綠領，釋出近2.2萬個綠領工作，比2024年同期增加9%，再創8年同期新高。

環境部長彭啓明表示，2025上半年的趨勢報告是以過去八年每年1到4月為數據基礎，與2024年報告以過去八年每年1到10月為數據基礎的比較基期不同。結果發現，即使整體市場的徵才動能上半年比下半年疲弱，最近三年，1到4月平均每月工作機會數105萬個，就比1到10月平均108萬個短少約3%，甚至今年4月美國關稅戰也造成部分徵才企業觀望，但最新發布2025上半年綠領人才需求，依然追平2024年，顯示企業對綠領人才的需求強度仍穩定高於整體市場。

趨勢報告指出，2025年約有1.7萬個綠領工作集中於六大產業、占比77%，包括電子資訊/軟體/半導體、一般製造業、建築營造及不動產、批發/零售/傳直銷、醫療保健及環境衛生業、法律/會計/顧問/研發/設計業；其中，電子資訊/軟體/半導體因產業規模龐大、技術密集、法規壓力高、國際競爭激烈與產業鏈長，居綠領人才需求最大產業及占比22%，人才缺口超過4600人。

依職缺，2025年約有1萬個、占比48%綠領工作集中於6大職務，包擃環境安全衛生類人員、業務銷售人員、工程研發人員、維修/技術服務類人員、專案/產品管理類人員、操作/技術類人員；其中，環境安全衛生類人員主責企業實務需符合淨零排碳法規、產業廣泛需求，居綠領人才需求最大職缺及占比15%，人才缺口超過3,300人。

值得注意的是，綠領職缺第二名出現迭代，從早年的操作/技術類人員、轉為工程研發人員、再到近兩年的業務銷售人員，企業實踐淨零轉型已從企業本體、進入銷售服務。

此外，報告針對近2.2萬個綠領工作進行第二次關鍵字過篩，透過419組AI關鍵字詞，如ChatGPT、deep learning、IOT、人臉辨識等，得出2025年平均每個月有4301個綠領AI工作機會，8年成長398%；占綠領工作數的比例也從2018年的14.7%、增至19.8%，創8年新高。