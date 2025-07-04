上班族工作壓力大 近五成出現失眠困擾、三成一自信崩壞

工作焦慮不僅影響心理，也反映在身體狀況上。根據調查，有近五成上班族出現失眠困擾；44.4%的受訪者時常提不起勁，甚至有31.3%因此感到自我價值低落。

在壓力襲來時，有48%的人會選擇透過觀看影片或滑社群轉移注意力，45.4%會選擇與親友傾訴，但卻也有41.4% 選擇默默承受、不願表達。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔提醒，面對求職與職場壓力，可以善用公司和國家的心理輔導資源。例如「職業災害預防及重建中心」就提供的免費心理諮詢服務，讓有需要的勞工可以尋求專業協助。

若焦慮源自對未來的不安與能力不足，不妨利用假期進修、強化專業技能。同時也應避免過度自責，與其一味追問「為什麼我還不會」，不如反思「我需要學會什麼」，從實際需求出發找到學習動力。畢竟學習不該只是追趕趨勢，更是理解與應用的過程。

當然，工作壓力過大時，適度休息、讓心靈充電，也是一種必要的自我照顧，才能延長續航力，在職場中繼續保持動力。

上述「AI世代求職焦慮」調查，是1111人力銀行針對求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年6月2日到7月2日，總計回收1,230份。