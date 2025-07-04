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勞動部今召開最低工資諮詢會 委員憂美國關稅衝擊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今召開最低工資諮詢會，就社會經濟數據交換意見。勞動部次長李健鴻會後轉述，與會的最低工資審議委員一致認為，美國關稅將對衝擊今年下半年的經濟發展、物價水準，進而對事業單位營運、勞工權益造成一定程度的影響，盼政府屆時能研議有效的協助措施。

李健鴻表示，多數審議委員肯定最低工資連年調升帶來正面效應，但希望能進一步關注邊際勞工的實質薪資成長率，也有委員提醒該關注非典型就業形態的勞工，是否受惠於最低工資調整。

對於即將公布的美國對等關稅，審議委員們一致認為將對衝擊今年下半年經濟發展、物價水準，事業單位營運、勞工權益都會受一定程度影響，盼政府妥善研議有效的協助措施。

此外，李健鴻也說，有資方委員提到，歐盟明年起將實施碳邊境調整機制（CBAM），屆時台灣將有6+1個產業受影響，環境部過去兩年已協助這幾個行業提早因應，但委員認為還是會增加成本壓力上升。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅則說，今年最低工資審議會將按照法規，在今年第三季、九月底前召開。

勞動部 最低工資 經濟發展

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