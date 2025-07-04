擔心工作被 AI 取代！調查：78.7%上班族對職涯未來感到焦慮

AI來勢洶洶，加劇上班族對職涯的焦慮。根據1111人力銀行調查，近八成上班族（78.7%）對職涯未來感到焦慮，其中有超過三成（38.3%）表示「非常焦慮」。

進一步分析原因，經濟壓力（61.6%）是最主要來源，其次是對未來缺乏明確規劃（37.3%），也有超過兩成受訪者（22.2%）認為AI與科技變化，讓他們感到相當不安。

當被問及是否擔心工作被AI取代？六成以上坦言有此憂慮，其中19.1%的受訪者更表示「非常擔心」。而最讓人不安的原因，是害怕自身專業將被AI取代（49.4%）。

進一步詢問認為AI影響最大的職務類型，有58.% 的受訪者認為，行政文書/助理類，最有可能會被取代；其次則是語言相關，如翻譯、口譯（46.4%）；再來則是文案撰寫（36.3%）、文字工作者和美術設計、美術小編（22.2%）。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，從國內外多項調查可見，AI的確正在重塑工作樣貌，可見的未來中，有許多工作項目的確可以靠著AI來優化工作流程、取代人力，能否熟練運用AI工具，已成為現在工作者不可或缺的基本能力。如同各產業過去曾歷經多次數位轉型，善用科技、持續學習，依然是在職場中，掌握工作主導權的重要關鍵。

本次調查中也顯示，有89.8% 的受訪者，已有碰觸過ChatGPT、Midjourney 等AI工具的經驗，其中有30.3% 是經常使用。

調查中也顯示出，面對AI轉型壓力，不少上班族選擇主動應對。超過五成的上班族，曾經參加過AI或數位技能相關課程，另有36.3% 尚未開始，但表達高度興趣。而若有AI職場轉型訓練課程，九成以上願意投入時間學習，其中多數傾向從免費課程起步，占64.6%。

然而，若是得花費，在課程預算上，53.5% 的上班族表示，每月可接受的花費不超過5,000元，並傾向先了解課程內容與職場需求後再投入。不過，也有一部分人（17.8% %）願意每個月投入1萬至1.5萬元進修較專業的課程，期盼能在這波AI浪潮中，搶得先機。而從這份調查也可看出，面對變局，仍有相當多職場人士選擇正面迎戰、提升自我。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，具備協作與主動積極的學習意願，正是現今企業最重視的軟實力之一。為了協助企業加速導入AI、強化內部人才培育並協助求職者提升專業能力，1111人力銀行與科技媒體《科技島》共同推動的「AI人工智慧學院」，除了定期舉辦AI論壇，也提供最新技術趨勢與實務應用建議，與企業合作建立內部培訓機制。7月10日（周四）率先登場的「解決科技人才荒-如何向下扎根」線上論壇，邀請數位發展部政務次長林宜敬、科技立委葛如鈞、淡江大學AI創智學院院長李宗翰等人，共同探討人才培育議題。

緊接著7月24日（周四）將於政大公企中心 A2國際會議廳舉辦「HR 3.0：讓AI工具簡化人資工作流程」免費實體論壇，現場聚集國科會主委吳誠文、台大資訊工程學系教授陳縕儂、中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千等專家學者和企業代表齊聚一堂，深入分享AI時代下如何提升人資效能與工作效率。邀請全台人資工作者，到場參與，一同掌握AI帶來的工作新利器。

作為連結人才與產業的平台，1111人力銀行更透過與台大資管所合作，建置AI人才推薦模型，提升企業找才效率。此外，平台內建的「AI小精靈」工具，提供24小時在線服務，即時回應求職者提問，成為工作路上的最佳智能幫手。

上述「AI世代求職焦慮」調查，是1111人力銀行針對求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年6月2日到7月2日，總計回收1,230份。