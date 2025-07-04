快訊

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」 型男主播遭懲處！公司火速發聲明

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

不是溺斃身亡！高雄翁海中遭浪犬攻擊「左眼被咬破」 死因曝光

台大醫院8月起發住院醫師獎金 忙累科最多月領2萬

中央社／ 台北4日電

留才大作戰！台大醫院今天說，自8月起，全院約700名住院醫師獎金加碼，發放原則為「不同工不同酬」，幅度落在2000元至2萬元不等，例如急診等「又忙又累」科部就可拿到最高2萬元。

急診壅塞、醫護缺工，私立醫院陸續開出高薪搶才，台大醫院副院長婁培人在今年3月接受媒體聯訪時曾提到，近期急診住院醫師須招募2、3輪才滿額，照顧病人數卻是早年2倍以上，中生代醫師只能咬牙苦撐，私立醫院爭搶人才，盼政府將住院醫師薪資訂出公定價。

8月即將接任台大醫院總院長的肺癌權威余忠仁今天上午才喊話，個人接任院長之後，將持續厚植研究實力，培育人才，加強醫師與醫事人員留任。院方下午就證實獎金將加碼。

台大醫院醫務秘書兼發言人陳彥元接受媒體電訪說明，公務人員的薪資固定，無法隨意加薪，近年招募人力困難，不只急診要招募好幾輪，連過去搶手的兒科，近幾年招募狀況也不理想。

陳彥元透露，這件事去年夏天就已箭在弦上，院內如火如荼持續討論，10月達成共識後開始進行細部規畫，但因有相關公務流程要跑，今年8月正式上路，且根據最後核定時間，將回溯至6月份或7月份，「不會虧待住院醫師」。

發放原則為「不同工不同酬」。陳彥元強調，依照臨床工作壓力與科別，獎金幅度落在2000元到2萬元之間，比方說「忙又累」的急診等科別就可望拿到2萬元。

他說，院方將常態性每年發放獎金，目前台大醫院一年約150名住院醫師，5、6年下來大概700名，獎金加碼當然會加重醫院的負擔，醫院盈餘留存會下降，畢竟這不會是一筆小數量。

台大醫院 薪資 醫師

延伸閱讀

余忠仁接台大院長 健保署長石崇良讚：溫文儒雅的領導者

新任台大院長拍板 肺癌權威余忠仁接任 首要任務「加強內部性平教育」

台大骨科名醫熊抱強吻女助理辯「愛的抱抱」 確定有罪但免入獄

前台大名醫涉下藥性侵女業務 白委轟台大院長只演切割秀：應道歉

相關新聞

立法五年0人任公職 健保署成第一個公家機關 招聘2公衛師

衛福部健保署日前招募「公共衛生師」，不只是健保署首例更是公家機關首見。健保署署長石崇良表示，本次招募兩位公衛師，將以專技...

藥學系被吹太高？女藥師嘆年薪沒百萬想逃了 多數人曝1優勢反駁

不少人對於藥師的印象，通常都是薪水高的族群，尤其是「社區藥局的藥師」，月薪最多可高達6位數，也因此大學的藥學系成為熱門搶手的科系。

Z世代在辦公室「裝忙」 專家警告：受害的是你自己

現在許多老闆希望員工回辦公室實體上班，認為待在自己眼皮子底下的員工才不會偷懶。

提離職獲加薪10%挽留 他猶豫「該不該多撐一個月」掀話題

一位任職4年的專案經理（PM）近日在Dcard貼文分享自身的離職掙扎，引發廣大網友共鳴。原PO透露，儘管在公司已有穩定資歷，但因制度不夠完善及未來發展性不足，已向主管表達離職意願。出乎意料地，主管提出加薪超過10%以示挽留，令原PO陷入兩難，希望有經驗的人可以給他一點建議。

外貌成教育障礙？ 大學生兼職補教業竟遭學生羞辱：老師好醜

在教育現場，一名正在補習班兼職授課的大學生近日在網路平台Dcard上發文，訴說自己因咬合不正與暴牙被學生評論外貌「好醜」，儘管用心教學2年仍被新來的「漂亮老師」比下，內心備受打擊。文章引起大批網友共鳴，掀起對外貌歧視與補教產業文化的熱烈討論。

台商回流優惠！本勞薪資給3.63萬 移工核配比加10%

行政院今拍板通過投資台灣三大方案2.0。其中，為引導回流台商為本國籍勞工加薪，未來聘雇本勞投保薪資若達3.63萬元，可於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。