59%綠領工作不限科系 文科生轉型27歲月薪逾6萬

台灣推動淨零轉型，綠領人才需求大，環境部最新報告顯示，2025年59%綠領工作不限科系，有文科生轉型綠電專才，27歲時月薪逾新台幣6萬元。

環境部今天公布與104人力銀行合作完成的2025上半年「綠領人才就業趨勢報告」，1到4月平均每月超過4000家企業招募綠領，釋出近2.2萬個綠領工作，比2024年同期增加9%。

所謂「綠領人才」，泛指在農業、工業、服務業或管理等領域中，從事有助於環境保護與復原的工作者。環境部長彭啓明提到，目前以科技業為綠領人才需求最大宗，但各行各業皆呈現明顯成長趨勢，其中也包括服務業。

報告顯示，企業對綠領人才求才若渴，59%綠領工作不限科系，與2018年相比，提升7.5個百分點，12%獲邀人才已放寬限定科系；另56%綠領工作歡迎年資1年以下或不限年資，在青年就業上相當友善。

薪資方面，綠領工作月薪中位數是4萬元，比整體職缺3.8萬元高出5.3%，另有30%職缺依人才條件面議薪資，高於整體15%，人才條件愈佳，薪水愈高。

環境部介紹綠領人才案例，一名30歲綠電專員，大學唸的是國立大學歷史系，同時跨域地球環境與生物資源學群，並攻讀自然資源與環境學系碩士，曾從事研究助理、門市工作、產業研究機構，27歲初任職能源開發商，年薪80萬元，13個月換算，月薪約6.2萬元，比同所大學歷史系校友平均月薪約3.8萬元，高出63%。

另一名28歲節能工程師，高職唸冷凍空調科，後來至國立科大繼續唸相關科系並取得學士、碩士學位，曾任職機械製造公司、進出口貿易商、冷凍設備回收製造商、餐飲設備商，目前受聘於上市櫃公司光電業及電子零件節能部門，27歲時月薪已8萬元。

環境部表示，台灣2050淨零轉型過程出現至少3大綠色職業，首先是綠色經濟興起，對原職務的需求提升，例如：電力維修、木工電工等；其次是現有職務增加新的綠色技能，例如：綠建築使用材料、節能減碳新技能；還有新興綠色職業，例如綠電等前瞻能源。

環境部表示，綠領人才來源有兩大主力，一是青年培力，從大學教育開始，透過產學實習專業課程；環境部目前透過全國32所大學開設的「環境部淨零綠領人才培育課程」，協助員工取得合格證明及提升綠領戰力，9月首次發照，求職轉職者，9月後，可將合格證明更新在104人力銀行履歷資料庫，提升求職能見度。

綠領人才另一項主力是在職轉型，從現有勞動力加值，環境部舉例，將與經濟部合作「節能培訓班」、與內政部合作「淨零建築」課程及與成功大學合開「碳捕捉、利用及封存（CCUS）」課程；另配合衛福部規劃以大型醫療院所人員為對象的「綠色醫療專班」，環境部國環院也將與資源循環署合作開辦「資源循環專班」。

台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠提到，綠領人才須兼具軟硬技能，硬技能包括碳管理、能源管理、ESG策略等；軟實力包含整合思維、國際視野、創新能力以及高度學習能力。

國家環境研究院長劉宗勇指出，綠領職缺多不限科系，也不強硬要求高學歷。綠領工作僅約5%限定碩博士，且超過一半的工作歡迎新鮮人。企業爭搶人才，證照才是門檻。