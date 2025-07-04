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立法五年0人任公職 健保署成第一個公家機關 招聘2公衛師

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署將招募兩名公共衛生師。圖／截自健保署網站
健保署將招募兩名公共衛生師。圖／截自健保署網站

衛福部健保署日前招募「公共衛生師」，不只是健保署首例更是公家機關首見。健保署署長石崇良表示，本次招募兩位公衛師，將以專技人員方式到健保署任職，健保近期不少健康計畫需要公衛師專長，鼓勵符合資格者踴躍申請。

《公共衛生師法》2020年通過三讀，石崇良說，隨著公衛科系發展完整，培養不少公衛人才，而正好因為今年衛生行政高考的受訓人員，因為志趣不合或不適應而退訓，因此有兩個名額，健保署報請主管機關同意後，改為「專技人員」任用公衛師。

石崇良表示，補上缺額的公衛師同樣是經過國家考試錄取者，只是不屬於原本公務人員高考體系，以往也有類似做法，但都是補入藥師、醫檢師、物理治療師等醫事人員。不只是保險，近期因健保署計畫愈來愈多健康相關業務，例如大家醫計畫、居家醫療、長照銜接等，希望借重公共衛生師的專業輔助政策發展。

石崇良指出，本次一共會錄取兩名公共衛生師，並非約聘是正式編制，將會徵才到7月11日，已經有人報名，希望公共衛生師踴躍遞件。

健保署 公衛

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