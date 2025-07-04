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藥學系被吹太高？女藥師嘆年薪沒百萬想逃了 多數人曝1優勢反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人對於藥師的既定印象就是穩定且高薪，也因此大學藥學系成為熱門科系。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
不少人對於藥師的既定印象就是穩定且高薪，也因此大學藥學系成為熱門科系。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

不少人對於藥師的印象，通常都是薪水高的族群，尤其是「社區藥局的藥師」，月薪最多可高達6位數，也因此大學的藥學系成為熱門搶手的科系。一名女藥師對此感到不以為然，她認為根本沒有外界所說的年薪破百萬情況，實在不解為何大家都狂推藥學系？

這名女藥師在Dcard發文表示，很多人都狂吹藥師年薪破百萬元，但她認為若在中南部，除非醫院輪班有簽約金，累得要死才有年薪百萬，不然其他藥局診所輕鬆一點的月薪只能6-7萬元，年終也只有一個月，哪裡來的百萬年薪？

原PO感嘆在中南部一輩子年薪領85-100萬，北部90-110萬，這樣有很好嗎？地板是很高，但天花板卻很低。這情況也讓她看清事實，最後決定要離開藥師這行業，她也建議有意要考藥學系的學子們，可以去二類、電類讀，薪水怎樣都贏過藥師，「真的覺得大家把藥學系吹太高了」。

不過多數人予以反駁，認為穩定才是藥師最大優勢，「藥師就是類似一個鐵飯碗，每天都不會過得太累，但又可以領到不錯的薪水」、「（藥師）有自己的時間，而且這樣的薪水很好了吧」、「外面那工時，還有科技業那種霸凌羞辱文化，妳有體會過就會知道藥師的好了，光藥師沒有年齡限制就贏過很多行業了，假日或下班也不用強迫聚餐」、「我（電機學系）剛出社會是從每個月21K開始，做到現在28K，我覺得藥師一個月7萬超多超爽」、「一個可以賺到65歲，一個你除非當高幹，否則40歲就沒人要了」。

但還是有網友認同原PO，「藥學本來就是低薪科系呀」、「學測比我低十幾分念私立電資的薪水都屌打我，藥學是因為被炒起來，還把藥師寫得又涼又爽，這樣民眾才會支持加開藥學系」、「藥學以後高機率被AI取代」。

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