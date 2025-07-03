提離職獲加薪10%挽留 他猶豫「該不該多撐一個月」掀話題

一位任職4年的專案經理（PM）近日在Dcard 貼文分享自身的離職掙扎，引發廣大網友共鳴。原PO透露，儘管在公司已有穩定資歷，但因制度不夠完善及未來發展性不足，已向主管表達離職意願。出乎意料地，主管提出加薪超過10%以示挽留，令原PO陷入兩難，希望有經驗的人可以給他一點建議。

原PO在貼文中寫道，他還是有離職的想法，但也考慮要不要多撐一個月，讓現職薪資高一些，好在未來談薪時有更多籌碼。不過，原PO也坦言猶豫的原因之一是，「如果剛加薪就離職，新公司在核薪時會參考這個數字嗎？還是根本不會看？」

該貼文迅速引起討論，不少網友分享自身經驗。「我不會留，我覺得公司蠻不好，人要走才給這麼多錢，你聽起來臉皮薄，留下來肯定要多三個月、半年的，你自己想想吧」、「早晚都要離職不如現在走，都認為制度不是很完善，大調整也可能才這一次」、「人要離職才加薪，我覺得這間公司是不是長年都在凹員工，其實他們是認可你的能力，但又想用低薪壓榨你，結果你要走，他們害怕找不到比你優秀的人，才願意加薪。」有網友表示，「新公司看的是總體能力和市場行情，現職薪水只是參考。」

有網友則認為加薪後離職不道德，「我覺得調薪後一個月又馬上走，不太道德」、「建議不要，你會黑掉。提離職就2條路，一拿錢繼續做，二是堅持要走，選一的話要看公司，有的公司還會弄你，你要談判籌碼，不如直接跟新公司說你有被慰留，然後你的薪資加多少」、「至少待幾個月再跑吧，你就說還是撐不下去就好了，然後拿這個去下一份談薪資」。也有人提醒，「剛加薪馬上離職，可能會讓未來雇主對你的穩定性有所疑慮。」