台商回流優惠！本勞薪資給3.63萬 移工核配比加10%

行政院今拍板通過投資台灣三大方案2.0。其中，為引導回流台商為本國籍勞工加薪，未來聘雇本勞投保薪資若達3.63萬元，可於現有3K5級制、Extra制外，再加10%的移工核配比率，若薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提高至45%。勞動部預估，將新增2800名移工員額。

勞動力發展署管理組組長蘇裕國說明，若台商回台投資，新設廠聘僱的本國籍員工薪資達新台幣3.63萬元，移工比率可於現有3K5級制及現有Extra制再加10%；若聘僱本國籍員工薪資達3.82萬元，移工比率上限可由40%提供至45%，其餘申請及行政規則維持。

蘇裕國表說，原本優惠方案為3萬300元，這次提升至3.63萬及3.82萬，是以製造業操作人員2024年經常性平均薪資3萬4738元為基準，再訂出稍高的薪資門檻。

現行製造業3K5級制，不同等級有不同的移工核配比率。蘇裕國進舉例，假設一家D級的電子業者，原本就有10%核配比，再附加移工數額機制(Extra制)最高20%，在沒參加台商投資優惠方案的情況下，最多可拿到30％核配比，若參加方案，達成本勞薪資3.63萬元，就可再加10%，達到40%移工核配比。

他指出，目前全部製造業有申請使用移工的家數約4.5萬家；歡迎台商回來投資行動方案審核通過申請總計335家，勞動部協助88家廠商辦理求才，補實本國勞工4900人，其中有13家申請移工優惠措施，核准5700名移工，最後實際聘僱移工1700人。

除回台新設廠的台商優惠，蘇裕國也提及，目前也在研擬其他非台商身份的業別廠商，若肯為本勞加薪，就可提高移工核配比。