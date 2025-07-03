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外貌成教育障礙？ 大學生兼職補教業竟遭學生羞辱：老師好醜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名正在補習班兼職授課的大學生，訴說自己因咬合不正與暴牙被學生評論外貌「好醜」。圖／AI生成
一名正在補習班兼職授課的大學生，訴說自己因咬合不正與暴牙被學生評論外貌「好醜」。圖／AI生成

在教育現場，一名正在補習班兼職授課的大學生近日在網路平台Dcard上發文，訴說自己因咬合不正與暴牙被學生評論外貌「好醜」，儘管用心教學2年仍被新來的「漂亮老師」比下，內心備受打擊。文章引起大批網友共鳴，掀起對外貌歧視與補教產業文化的熱烈討論。

原PO表示，自己長年受困於咬合問題與經濟壓力，無力負擔牙齒矯正費用，只能透過學貸與兼職維持生活。她坦言，曾因外貌被喜歡的人拒絕，努力透過減重、學吉他、跳舞等方式提升自信，卻仍在教學生涯中遭遇外貌歧視。

原PO在文中寫道，「他們可是我用心帶了2年的學生，卻說我醜、喜歡新來的漂亮老師，真的好難過」，並感嘆社會對外貌的期待如同枷鎖，「為什麼所有人都要問我為什麼不去矯正？」

不少網友看完貼文後留言力挺，「如果是我，我會跟學生自嘲：『大家好，我是醜醜老師』，說不定學生會愛死妳的幽默」、「有些小孩會喜歡亂嗆他們喜歡的老師，裝熟」，也有網友表示，「我很榮幸自己不是外貌出眾的人，因為這樣，每當有人喜歡我時，我就能知道，他們喜歡的是真正的我，而不是我的皮囊而已」。

有網友憤憤不平的說，「真的是超沒禮貌的小孩」、「相信妳肯定很漂亮，只是學生不懂得欣賞，外加沒教養」，有人則建議原PO，「存錢矯正就好了，沒問題！等到他們長大看到妳的照片，就會開始感慨：『老師現在變好漂亮，我以前超級不禮貌』」。

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