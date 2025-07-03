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麥當勞招募千名正職員工 起薪4.29萬元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣麥當勞宣布2025年將大舉招募正職人力。新徵餐廳儲備幹部300名職缺。圖／麥當勞提供
台灣麥當勞宣布2025年將大舉招募正職人力。新徵餐廳儲備幹部300名職缺。圖／麥當勞提供

因應積極展店計畫與勞動市場需求，台灣麥當勞宣布2025年將大舉招募正職人力。新徵餐廳儲備幹部300名職缺，號召社會新鮮人以及有志投入餐飲管理的求職者，起薪42900元起，漲幅超過8%；此外，廣邀中高齡、二度就業與退休人士，加入全台700名正職服務員的行列；總計1,000名正職職缺。

麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪表示，麥當勞致力於打造青銀共融的職場，目前全台45歲以上員工已突破4800人，年增35.5%，是台灣晉用最多中高齡的速食品牌；針對管理職，除了完善的訓練與晉升制度，今年3月起，管理職全面調薪，其中儲備幹部訓練期薪水從35400元增加至38400元，漲幅超過8%。

陳志豪表示，通過訓練期成為正式儲備幹部後，起薪由42400元調升至42900元；此外，副理與經理起薪亦同步調升，分別為49200元、59700元，希望吸引更多好人才加入麥當勞。

同時，搶進畢業季，麥當勞特別與求職平台Cake合作，7月5日（星期六）在捷運南京復興站六號出口，舉辦「儲備幹部快速面試專場」，現場提供即時面談機會，協助求職者快速卡位，只要報名並完成面試，就可得到超商禮券及大麥克兌換券一張。

麥當勞同時也與全國20所大專院校合作，推出「黃金超跑計畫」，針對大三以上學生提供校園儲備幹部實習計劃，在校期間即能享有正職薪資38400元與相同福利，透過完整的訓練制度，學生可提前累積實務經驗，結合理論與實作，畢業即就業，為未來職涯超前起跑。

求職 麥當勞

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