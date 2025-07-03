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面試吹牛過頭！拿到高薪offer卻不敢去報到 他陷入焦慮：怕被發現是菜雞

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近日，一名網友在論壇Dcard分享自己面試的趣事，標題為「面試時太唬爛導致上了不敢去」，引發廣大討論。他表示，自己在面試時把一些只懂皮毛的技能說得天花亂墜，結果主管不僅非常滿意，還直接給了口頭offer，甚至開出的薪資也完全符合他的期望。然而，當HR來電確認核薪時，他卻開始猶豫，擔心進公司後會被發現自己是「菜雞一隻」。

此篇貼文一出，立刻吸引眾多網友熱烈回應。有人鼓勵他：「去啊，感覺氣氛也很不錯，而且我覺得科技業錨定效應很重，主管對你的第一印象很容易影響到他對你之後的觀感&考績，只要你不要表現太糟。把握這個第一印象進去好好表現幾乎等於起飛。」還有網友打趣道：「有的時候裝久了就會變真的，尤其是你需要拚命裝的時候更容易成真。」

更有不少人直接戳破迷思：「說不定他早就知道你在唬，想找的就是會唬爛的人」、「主管：我就喜歡你吹」、「讓主管學到一課」。還有網友用幽默方式安慰原PO：「反正有3個月試用期，先去再說」、「搞不好你真的很厲害，就去吧」。甚至有人表示自己也曾經「沒有實力單憑一張嘴拿到offer」。

Dcard offer 薪資 面試

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