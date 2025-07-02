強調不用加班！員工卻裝忙晚打卡 她「被要加班費」嘆：這種還要留？

近期適逢畢業季，不少公司行號都開出徵人需求，不過一名女網友日前就在社群媒體發文，表示公司底薪高、福利也好、更強調不用加班，最近正好找到一名年約50歲的新進員工，但對方不僅愛東摸西摸「不提早收東西」，每天晚幾分鐘下班，等到領薪水時卻要求加班費，更誇張的是該員工未參加員工旅遊，竟還大言不慚地說過往加班都當「送公司的禮物」，讓原PO相當傻眼，直呼「這種員工到底要不要留？」

一名女網友日前在Dcard上以「這種員工到底要不要留呀」為題發文，表示最近找到一名年約50歲的阿姨當員工，公司開出的條件相當優渥，不僅零經驗底薪就有3.6萬、休假也優於勞基法，勞雇契約更寫得清清楚楚，「只要沒有佈達，就是準時下班，不用加班」，就算有加班需求也會事先徵求同意，強調「該給的都給很足」。

沒想到該名員工有次大遲到，卻聲稱「路太複雜（才）迷路」；下班前也總是東摸西摸，不提早收東西，導致每天晚幾分鐘打卡，但隔月發薪水卻要求加班費；不僅如此，更誇張的是對方未參加員工旅遊而放假，卻大言不慚地說過往加班都當「送公司的禮物」，讓原PO相當傻眼，直呼「吃相超難看」。

貼文一出立刻引起熱議，不少人都在留言處建議原PO直接資遣該名員工，「既然契約有寫清楚，她再提加班費的事，就以勞動契約內容來跟她說就好，只要工作狀況還可以就留，若她因為不能接受，導致後續工作失誤，或態度不佳，就要考慮此人的適用度了」、「換人吧，妳找剛畢業的新鮮人還比較好」。

不過也有網友認為「工作一切正常，不過唸唸加班沒加班費，這樣就要人家走路？」；另外，還有其他人提醒原PO，「請她走要小心，現在很多勞工很會搬勞基法威脅店家，妳要先約談，有記錄及簽名，不改進，再約談簽名，再不改進，最後才能資遣她，資遣之前還要注意有沒有預告期的問題」。