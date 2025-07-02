快訊

非首次！紀寶如兒與妻大吵砍傷勸架友人 意外查獲大量毒品

12天狂搖911次！日本鹿兒島地震破30年紀錄 校園出現10公尺裂痕

強調不用加班！員工卻裝忙晚打卡 她「被要加班費」嘆：這種還要留？

聯合新聞網／ 綜合報導
工作示意圖／AI生成
工作示意圖／AI生成

近期適逢畢業季，不少公司行號都開出徵人需求，不過一名女網友日前就在社群媒體發文，表示公司底薪高、福利也好、更強調不用加班，最近正好找到一名年約50歲的新進員工，但對方不僅愛東摸西摸「不提早收東西」，每天晚幾分鐘下班，等到領薪水時卻要求加班費，更誇張的是該員工未參加員工旅遊，竟還大言不慚地說過往加班都當「送公司的禮物」，讓原PO相當傻眼，直呼「這種員工到底要不要留？」

一名女網友日前在Dcard上以「這種員工到底要不要留呀」為題發文，表示最近找到一名年約50歲的阿姨當員工，公司開出的條件相當優渥，不僅零經驗底薪就有3.6萬、休假也優於勞基法，勞雇契約更寫得清清楚楚，「只要沒有佈達，就是準時下班，不用加班」，就算有加班需求也會事先徵求同意，強調「該給的都給很足」。

沒想到該名員工有次大遲到，卻聲稱「路太複雜（才）迷路」；下班前也總是東摸西摸，不提早收東西，導致每天晚幾分鐘打卡，但隔月發薪水卻要求加班費；不僅如此，更誇張的是對方未參加員工旅遊而放假，卻大言不慚地說過往加班都當「送公司的禮物」，讓原PO相當傻眼，直呼「吃相超難看」。

貼文一出立刻引起熱議，不少人都在留言處建議原PO直接資遣該名員工，「既然契約有寫清楚，她再提加班費的事，就以勞動契約內容來跟她說就好，只要工作狀況還可以就留，若她因為不能接受，導致後續工作失誤，或態度不佳，就要考慮此人的適用度了」、「換人吧，妳找剛畢業的新鮮人還比較好」。

不過也有網友認為「工作一切正常，不過唸唸加班沒加班費，這樣就要人家走路？」；另外，還有其他人提醒原PO，「請她走要小心，現在很多勞工很會搬勞基法威脅店家，妳要先約談，有記錄及簽名，不改進，再約談簽名，再不改進，最後才能資遣她，資遣之前還要注意有沒有預告期的問題」。

Dcard 加班費 職場 薪水 薪資 資遣 阿姨

延伸閱讀

2025首爾一日遊推薦｜韓國自由行不踩雷！從市區打卡到近郊海景，首爾熱門行程懶人包

藝人、網紅狂打卡！ WAYtoGoLF新店高爾夫開幕　5大亮點揭密全台最潮高球場

哆啦A夢現身臺北 打卡任意門拿限定徽章

免費吃冰+拜拜求發財！ 宜蘭壯圍「冰棒土地公」太佛心 最新打卡神地標，還請你冰棒吃到飽

相關新聞

強調不用加班！員工卻裝忙晚打卡 她「被要加班費」嘆：這種還要留？

近期適逢畢業季，不少公司行號都開出徵人需求，不過一名女網友日前就在社群媒體發文，表示公司底薪高、福利也好、更強調不用加班，最近正好找到一名年約50歲的新進員工．．．

桃園蘆竹飆39.1度 勞檢處籲預防熱危害職災

氣象署網站顯示今天截至下午2時許，氣溫以桃園蘆竹39.1度最高。居民說，這兩天都不敢讓孩子在院子玩，怕熱傷害；勞檢處提醒...

5年公務員防備心爆表！對親友下意識「職業病」超內耗引共鳴

任何職業做久了多少都會有點職業病。一名公務員發現自己防備心變很重，即使是和親友講話也會下意識開啟「偵測模式」，讓他覺得相當內耗。

工作2年存款破百萬「不快樂」…26歲工程師想裸辭創業 追夢猶豫3風險

工作的意義究竟是賺錢還是追夢？一名工程師表示自己工作兩年、存款破百萬，但不快樂，想裸辭創業又怕有風險，相當猶豫不決。

公務員擬增身心假 每年3天 不需證明

銓敘部已完成「公務人員請假規則」修正草案，增訂每年可請三日身心調適假，納入現行支薪七日事假中，不須檢附證明，可以小時計算...

工讀勞檢2成5違規 超商、85度C都上榜

暑假到了，不少學生會去打工賺錢，勞動部昨公布二○二四年「工讀生與部分工時勞工勞動條件」專案勞檢結果，去年一千八百場勞檢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。