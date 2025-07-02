苗栗徵才活動7/5登場 36企業釋1500職缺

因應畢業求職旺季，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5日將舉辦苗栗首場大型徵才活動，預計36家企業提供約1500個職缺，且逾7成以上職缺起薪達35K以上，盼成功媒合就業。

桃竹苗分署今天指出，為協助畢業青年與求職民眾順利進入職場，並為企業招攬優秀人才，5日上午10時將在頭份市尚順君樂飯店舉辦苗栗地區首場大型現場徵才活動，包括錼創顯示科技、力積電、京元電子、華夏海灣塑膠以及築間餐飲等36家企業參與。

桃竹苗分署表示，近年受人口老化與少子化影響，製造業、餐飲、超商、飯店等行業皆出現缺工問題，為補足人力缺口，此次各企業釋出職缺約1500個，橫跨產線技術、工程師、餐飲服務、門市營運、飯店管理等多元領域，且7成以上職缺起薪至少新台幣3萬5000元（35K）以上。

例如欣澔科技自動控制工程師起薪最高可達65K、業務專員最高也有60K；欣興電子徵研發、品管、廠務、製程工程師等71個職缺，薪資均達40K以上，智慧製造系統開發工程師、IIS系統網路工程師起薪最高可達80K，並以提供住宿、交通車及餐費補助等福利攬才。

為鼓勵求職民眾參與，桃竹苗分署表示，此次徵才活動領取無紙化報名序號即可參加抽獎，獎項包括氣泡機、多功能電烤盤、超商商品卡等。

此外，為協助青年強化求職準備，勞動部「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高4萬5000元的尋職與就業獎勵，以及「青年跨域就業促進補助」與「租屋補助」最高合計可領9萬5000元，減輕青年就業與異地生活壓力，民眾可上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署等網站查詢方案內容並多加利用。