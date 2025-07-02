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桃園蘆竹飆39.1度 勞檢處籲預防熱危害職災

中央社／ 桃園2日電
氣象署網站顯示今天截至下午2時許，氣溫以桃園蘆竹39.1度最高。居民說，這兩天都不敢讓孩子在院子玩，怕熱傷害；勞檢處提醒，營造、維修、外送員等勞工預防熱危害職災。示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
氣象署網站顯示今天截至下午2時許，氣溫以桃園蘆竹39.1度最高。居民說，這兩天都不敢讓孩子在院子玩，怕熱傷害；勞檢處提醒，營造、維修、外送員等勞工預防熱危害職災。示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

氣象署網站顯示今天截至下午2時許，氣溫桃園蘆竹39.1度最高。居民說，這兩天都不敢讓孩子在院子玩，怕熱傷害；勞檢處提醒，營造、維修、外送員等勞工預防熱危害職災。

氣象署午後持續更新高溫資訊，範圍擴大為19縣市，其中桃園、新北、金門出現逾攝氏38度高溫，以桃園市蘆竹區39.1度最高。

有居民說，平時會讓2歲多的女兒吃飽飯後在院子玩，這兩天怕曬到中暑、曬傷，都在家裡吹冷氣；也有居民說，平時都靠機車通勤代步，這兩天實在太熱，停等紅燈時真的很痛苦。

前氣象局長鄭明典在臉書（Facebook）發文表示，北部有點焚風特徵，由台北盆地往西延伸，這種高溫訊號通常是來自東風過山的沉降運動，不容易起雲，室外活動要特別注意補充水分。

桃園市政府勞動檢查處表示，高溫對於營造業、道路修繕、電塔維修、外送員等需長時間從事作業的勞工，發生熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等熱危害症狀的風險大增。

勞檢處表示，從事高氣溫作業時，如發現熱疾病症狀，宜先自行休息，但若有持續發燒且無出汗、意識模糊不清、昏迷、抽搐等中暑症狀，應立即就醫，避免職業災害發生。

勞檢處說，已實施「高氣溫戶外作業熱危害專案檢查計畫」，雇主應依規定，落實熱危害預防措施；職安署也建有「高氣溫作業防護資訊網」，雇主可查詢工作場所每小時的熱指數值、熱危害風險等級及對應措施等資訊。

桃園 氣溫 高溫

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