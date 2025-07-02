5年公務員防備心爆表！對親友下意識「職業病」超內耗引共鳴

任何職業做久了多少都會有點職業病。一名公務員發現自己防備心變很重，即使是和親友講話也會下意識開啟「偵測模式」，讓他覺得相當內耗。

一名年資5年的公務員在Dcard發文表示，最近意識到自己防備心變超重，有人找會先想「想推事嗎？他講的這句話有沒有暗藏利害？」，連家人請他幫忙看文件，第一反應也是「確定細節都對了再簽喔」，和朋友聊天也常常不知不覺就講到「你這樣做有風險喔」，讓原PO也覺得自己像在潑冷水，總是「對外怕被坑，對內怕背鍋」，導致明明沒加班精神卻一直On Call，非常內耗。

貼文一出引發大批網友共鳴，「會！講話也會非常有所保留，因此有點吞吞吐吐的」、「很晚了女友說想吃大薯，我就很自然的回她：半夜吃那個恐對造成身體嚴重負擔，建請審慎考量其必要性，惟原則尊重寶貝的意見」、「被害過就會這樣」、「我半年就這樣了，會擔心這不是我負責的範圍然後想甩鍋」、「加一加一，有疑神疑鬼的主任更容易自己也疑神疑鬼」。

不過其實這種現象並不是只有公職才會出現，「是職業病，也不是只有這個職業這樣」、「心累的時候只好想想，去外面工作也是這樣啦」。