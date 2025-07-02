工作2年存款破百萬「不快樂」…26歲工程師想裸辭創業 追夢猶豫3風險

工作的意義究竟是賺錢還是追夢？一名工程師表示自己工作兩年、存款破百萬，但不快樂，想裸辭創業又怕有風險，相當猶豫不決。

一名26歲科技大廠工程師在Dcard發文表示，自己工作兩年了，但一直找不到工作的意義，平時沒什麼物慾，兩年下來存款約有250萬，但完全不快樂。原PO的另一半也是工程師，很鼓勵她離職去做真正喜歡的事，但裸辭的3個風險讓她非常猶豫。

第一個風險是薪資問題，原PO理想的創業工作不是固定薪水，薪資也和科技業差距太大；第二則是害怕未來如果想回科技業會不會回不去；第三是感情風險，雖然另一半很支持創業，也在生活中提供金援，兩人住的房子也是另一半買的，但感情無法預測，「如果真的在創業期間感情有變化怎麼辦」；另外原PO自己名下有房，但地點和工作區域不符合，有什麼事情也沒辦法提供太大協助。

對於原PO的猶豫，許多人都鼓勵她勇敢一次，「妳已經贏過很多人了，許多資產沒妳多、又沒資源的，都勇敢去做了，何況妳還年輕」、「聽起來妳家也不窮，自己也有財產，覺得現在人生沒有意義，又有自己想做的事情，搞不懂妳在猶豫什麼」、「就去做吧，很多事情試了才知道，想這麼多最後什麼都做不成，年輕是本錢，等老了才開始想這個問題更無法解決」、「妳家境有讓妳冒險的資格，去做吧，年輕只有一次」。

也有人認真建議原PO，「與其裸辭不如先嘗試看看斜槓吧，先試著抽出些時間投入你的創業，這樣在創業準備期的時候還可以有正職收入，壓力會小很多。不用一下子就做很大規模，先從小規模開始試做，善用網路資源，先做前期行銷，最好能及早拿到消費者的反饋，等前期準備都搞好之後再來考慮辭職會平滑很多」。