工讀勞檢2成5違規 超商、85度C都上榜

暑假到了，不少學生會去打工賺錢，勞動部昨公布二○二四年「工讀生與部分工時勞工勞動條件」專案勞檢結果，去年一千八百場勞檢，違法率百分之廿四點八九，近五成都是餐館業，連鎖便利超商也占一成，其中包括統一、全家、85度C等知名企業。

勞動部長洪申翰強調，被開罰的事業單位，有很多是努力經營形象的知名企業，呼籲企業必須更加重視法遵、公司治理機制，這是基本的企業社會責任。

勞動部職安署長林毓堂指出，依去年專案執行結果統計，全國實施一千八百場，總計四四八場查有違法，違法率百分之廿四點八九，合計罰鍰約一二八二萬元，與全行業勞動條件違法率約百分之十八至廿相較起來，違法率確實偏高。

違規產業別，以餐館業占比百分之四十八最高，其次為其他（含人力派遣、幼兒園）百分之十八、連鎖便利商店百分之十，飲料店百分之八。前三高違法項目，包括未依法給付休息日出勤工資、國定假日出勤工資未加倍發給、使勞工連續出勤逾六日。

違規者不乏知名企業，統一超商就有廿六家加盟店違法，全家加盟店十四家，包括八方雲集、85度C、摩斯漢堡也名列其中；國公營事業部分，中油加盟店則是違法大戶，被查出十九家。

勞動部表示，今年再規畫一千八百場以上的專案勞檢，將以前一年度查有違法的事業單位，以及校園周邊常僱用學生族群的事業單位、大型或連鎖業者的直營據點等為優先。