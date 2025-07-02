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美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

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公務員擬增身心假 每年3天 不需證明

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

銓敘部已完成「公務人員請假規則」修正草案，增訂每年可請三日身心調適假，納入現行支薪七日事假中，不須檢附證明，可以小時計算，機關不可拒絕，也不得影響考績。考試院證實，草案已在審查程序，未來若通過，全國逾卅六萬名公務員可受惠。

賴清德總統去年召開「健康台灣推動委員會」第二次會議時，要求研議增列公務員「身心調適假」。為強化公務人員心理健康保障，草案增設「身心調適假」作為一項預防性與支持性的請假措施，適用對象為現職公務員，每年限額三日，無須檢附醫療證明。

銓敘部強調，機關不得因員工請假而影響其考績、差勤或其他人事權益，期盼透過制度性設計，協助第一線人員調適心理壓力、預防過勞，建構支持性職場文化。

為縮小初任公務員與勞工間的休假權益差距，草案明定，若任職當年度依法應給休假日數不足三日，一律補足至三日，作為最低給假底線。

相關草案須經考試院會通過並報行政院會銜後發布施行。

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