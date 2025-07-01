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42K上班時間彈性、可耍廢！她問「工作理想嗎？」 網見2點狂搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖／AI生成
上班族示意圖。圖／AI生成

工作百百種，要找到合適自己的職缺不容易。日前有位女網友分享自己的工作，指出她年薪大約60幾萬，上班時間彈性、有年終跟三節禮金，上班輕鬆，但缺點是「通勤時間長、工作氣氛較為安靜」，讓她疑惑問「這是大家理想的工作嗎？」對此，有網友直言「這工作超不理想」。

一名女網友在Dcard發文表示，她月薪4萬2千元，算上年終跟三節獎金，年薪大概60幾萬，工作優點是上班時間彈性，依照當月到班時數給薪，有年終跟三節，偶爾會有其他獎金，工作上班悠閒，一個月只會忙一週，但缺點是偶爾需要假日強制加班、通勤時間很長，單趟就要花一個半小時車程，上班時間也跟同事講不到一句話。原PO表示「整體來說，這份工作有好有壞，想聽聽大家的建議，這是大家的理想工作嗎？」

文章曝光後，網友正反看法皆有，有人認同表示「我只能說還行」、「推薦給我，認真」、「除了通勤時間外，其實還可以」、「我基隆人，通勤一個半小時以我來看正常」、「這樣已經很爽了吧，上班都沒事」。

也有人直言難接受，「超不理想，通勤一個半小時就大扣分，假日還要強迫加班」、「我光是通勤來回80分鐘，年薪就算70萬以上，就有點不想去」、「感覺是很沉悶的職場」、「這叫理想？」、「太遠，通勤單趟40分鐘就是我的極限」、「完全不行，強迫加班、通勤時間真的不OK」、「偶爾假日加班這點不能接受」。

職缺 加班

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