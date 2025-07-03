曾讚「中國工人勤勞」馬斯克被指慣老闆…研究：許多企業高層是精神變態？

2022年5月10日特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）在接受《英國金融》時報所舉辦的汽車峰會上宣布，特斯拉在上海的超級工廠將擴大產能，因為當時新冠肺炎疫情已經趨緩，因此他告訴媒體中國政府即將讓疫情解封，然而在整個訪談過程中，他最為人詬病的話語是他指稱中國的工人「超勤勞」、「總是工作到凌晨3 點，讓他大感佩服」。

馬斯克會作此發言並非毫無來由，他是想藉此狠批美國人對工作的態度，因為他們總是能閃就閃，懶惰成性。上述言論想必會引發大眾的議論，視馬斯克為眾人口中的「慣老闆」，以員工的血汗作為自己成功的墊腳石，說難聽點就是把他人的痛苦當有趣，藉著壓榨勞工增加自己的獲利與競爭力。

像馬斯克這樣的人多嗎？有部分學者特別針對這些占據公司高階層職位的人做研究，並為其創造了一個專有名詞叫做「企業精神變態者（corporate psychopath）」，而其中最有名的當屬安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）的副教授克萊夫．博迪（Clive Buddy），他從2005年開始，就一直在研究這些他稱為「有毒的精神病態管理者」所造成的影響，並在2015年於《商業倫理雜誌》（Journal of Business Ethics）發表的一篇論文中寫到：

「這些人被認為是『高度工作為導向』，不過卻無情、不道德，而且是剝削員工的人。」

雖然沒有辦法可以正確估計，在每家公司的領導高層裡有多少這樣的人存在，但還是有一些學者對此進行了嘗試。聖地牙哥大學工商管理學院（University of San Diego School of Business）供應鏈管理教授西蒙．克魯姆（Simon Croom）就是其中之一，他宣稱於其研究裡，一些企業高階領導人中，大約有12%具有這種變態的人格傾向，而另外一位著名的心理學教授羅伯特．黑爾（Robert Hare，黑爾精神病檢查表的發明者）也附和了這項說法，雖然他提出的數值較低，但也有3.5%左右。

《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》。圖／時報出版提供

這些所謂企業精神變態者的人格特徵是雖然他們在工作上相當積極，但經常欺負他人、製造衝突或打消下屬的想法，甚至慫恿他人也這麼做。2015年學者史蒂文．阿佩爾鮑姆（Steven Appelbaum）在他所做的研究報告中估算指出，不正常的工作場所行為導致商業組織損失了超過數十億美元，其中大部分皆肇因於領導職位上的企業者心理有問題。

一群心理學家甚至對企業心理變態者會帶來的危險性舉出一個有意思的案例，他們認為引發2008年全球金融危機的部分原因得歸咎於某些人的行為，雖然他們沒有指名道姓是哪些人，但大家心知肚明。

把一切歸罪於企業高層領導者的心理不太正常自然有些危言聳聽，畢竟在上述學者的研究中，這些人只占了一小部分，否則我們目前所處的社會大概已經亂成一團了。但不容否認的是，確實有許多成功的企業領導人在精神層面上的表現超乎正常人。

(本文摘錄自《怪奇醫學研究所2：吃土有益、糞便能入藥、性高潮可以治鼻塞……72個真實發生的怪奇事件》，時報出版，未經同意禁止轉載。)