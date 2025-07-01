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勞退提撥20年未調 勞團疾呼漲到15%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
工會團體1日於行政院門口抗議，呼籲政府先提高勞退提撥比率至9%，隨後逐漸到15%。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
工會團體1日於行政院門口抗議，呼籲政府先提高勞退提撥比率至9%，隨後逐漸到15%。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「6%勞退加勞保，根本不夠退休生活，政府應調漲提撥費率至15%。」工鬥總工會、尊嚴修法勞動聯盟等工會團體1日前往行政院抗議，呼籲政府提高勞退提撥率，並將移工納入勞退新制。工鬥總工會理事長何政家痛批，勞退6%是政府偏袒資方的行為，如今隨著加薪與物價大漲，勞退每月平均6千多已經不夠支出。

新舊制可差4倍

台灣工人鬥陣總工會、尊嚴修法勞動聯盟、自主勞工聯盟、中華電信工會、台灣國際勞工協會等工會團體，50多人1日在行政院門口抗議。何政家表示，當初政府說台灣中小企業平均壽命不到15年，因此推出勞退新制，但舊制提撥率12到13%，新制才6%，勞團當初就已經抗議提撥率太低、高度偏袒雇主

「新制與舊制的勞退恐差到4倍！」中華電信工會理事長鄧克廉強調，新制是以勞工薪水最低的時候計算，但舊制是薪水最高的時候，加上近年來工資與物價上漲，兩者的差異最多可以來到4倍。鄧克廉不滿說，當初雇主認為舊制提撥增加負擔，但對勞工來說，勞資如此不平等下，本來就該多提撥照顧勞工。

移工也要適用勞退

何政家也說，移工在台灣辛苦工作，雖然適用勞基法，但並沒有退休金可以領，且產業類移工最長在台灣有12年工作限制，每3年定期契約到期時，續約權取決於雇主，導致移工根本無法工作到退休。他強調，在台灣社會如今愈來愈需要移工下，退休制度居然將移工排除在外，相當不合理。

「政府當初說『先求有，再求好』，結果勞退費率至今就沒動過了！」自主勞工聯盟吳姓代表直言，勞保目前可月領1.9萬、勞退僅能月領6千，加起來2萬多難度過退休生活。如今勞團已推動增加4天假，下一步希望朝野各黨放下政治鬥爭，推動民生法案，調高勞工的勞退提撥費率。

勞團在行政院門口高喊「勞退新制20年」、「勞工退休沒有錢」、「本勞提撥不足」、「移工沒有提撥」、「改革全是騙局」等口號，並呼籲政府應該先將勞退提升到9%，之後逐年調升到15%，並讓移工可適用勞退制度。

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雇主 移工 勞團

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