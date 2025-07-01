勞動部公布去年工讀生勞檢結果 7-11、全家竟是違規大戶

暑假來臨，不少學生選擇在暑假期間打工，但據勞動部2024年「工讀生與部分工時勞工勞動條件」專案勞檢結果指出，去年實施1800場檢查，查出448場違規，違法率24.89%，總共開罰1282萬元。違法產業以餐館業最高，占48%，連鎖便利超商位居第三，占10%。

違規者不乏知名企業，統一超商就有26家加盟店違法，全家也有14家加盟店違規，包括八方雲集、85度C、摩斯漢堡也榜上有名。國公營事業部分，則有19家中油加盟店違規。

勞動部職安署長林毓堂說，依2024年專案執行結果統計，去年全國實施1800場中，計有448場查有違法，違法率24.89%，合計罰鍰約1282萬元，與全行業勞動條件違法率約18-20%相較起來，違法率確實偏高。

違規產業別，以餐館業48%最高，第二名為其他（含人力派遣、幼兒園）18%，第三名為連鎖式便利商店10%，飲料店也有8%。前三高違法項目，包括「未依法給付休息日出勤工資」133件、占比23%；「國定假日出勤工資未加倍發給」113件、占20%；「使勞工連續出勤逾6日」109件、占19%。

勞動部長洪申翰說，去年專案勞檢413筆違規裁罰紀錄與詳細資訊，在勞動部網站和查詢系統都查得到，這400多筆裁罰紀錄裡，有很多是花力氣經營形象的知名企業，他呼籲企業必須更加重視法遵、公司治理機制，這是基本的企業社會責任。

勞動部條平司司長黃琦雅說，打工族跟與一般正職勞工同樣受勞基法保障，舉例而言，雇主不可以直接從工資扣除制服費用，也不可以在違約、賠償等事實未發生或其事實已發生，但責任歸屬、範圍大小、金額多寡未確定前，就先從工資內扣除一筆款項，作為違約金或賠償費用。

勞保局局長白麗真則說，只要是受僱於登記有案單位的勞工，不論工作時間長短，雇主都必須依規定為勞工投保勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險，並提繳勞工退休金，以保障勞工權益。

勞動部勞動關係司司長王厚偉也提醒，在跟雇主簽訂勞動契約時，最好是簽定白紙黑字的書面契約，雇主、勞工各持有一份契約，假設雇主以Line說明，要注意顯示名稱能看得出對方的雇主或店長身份，而不是代號或綽號，同時記得要截圖留存。

勞動部今年也規畫1800場以上的專案勞檢，將以前一年度查有違法的事業單位，以及大專院校暨校區周邊經常僱用學生族群的事業單位、大型或連鎖業者之直營據點與建教合作機構、產學合作機構為優先選列對象。

此外，因詐騙徵才廣告盛行，內容常以「免經驗、高薪、工作輕鬆、快速致富」等不合常理條件吸引注意，部分不肖業者可能以話術誘導求職者簽訂貸款合約，提醒青年朋友在求職時務必提高警覺。