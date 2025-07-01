工程師平時和藹可親…會議上變臉六親不認！她嚇到：科技業常態？

近日，有網友在Dcard上發文表示，自己男友在某科技大廠工作，發現部門的工程師雖然平時看起來客氣親切，但只要一到開會，就像變了個人，主管和同事都會口氣不佳、直接指責批評，甚至「往死裡罵」。原PO一開始以為只有男友部門有這個狀況，後來聽說其他部門也是如此，讓原PO不禁懷疑這是不是科技業的普遍現象。

貼文一經發出便引來熱議，有網友認為這是職場文化使然，會議多半是為了處理棘手問題，所有人都忙得要命，沒人希望自己額外收拾爛攤子，因此在會議中會用強硬或冷酷的態度，把責任先劃清楚。也有網友提到，通常發生問題需要開會討論時，已經不是針對事情本身去做「釐清」了，而是想盡辦法「撇清」。更有受過類似經驗的網友補充，有些主管會先私下「彩排」，開會時各自配合「唱雙簧」，表面上看起來是在激烈討論，其實都是演給老闆看。

另有回覆提到，「只有三十歲以下的員工才會以為會議是解決問題的地方」，表示開會本身就是在浪費時間，用來給根本不了解事情的人參與用的，並指出「真的要解決問題 在弄的工程師都知道要怎麼處理好嗎」。

有不少工程師直言：「不兇一點，工作就會都分配給你，老闆還會覺得你太軟」，更有網友諷刺，「那是表演舞台，不是會議室」、「當你罵得比老闆兇，老闆就不敢罵你了」。